Öztürkler: Diploma olayıyla ilgili süreç Meclis İç Tüzüğü kurallarına göre devam edecek

Diploma olayı ile ilgili hakkında polis tarafından soruşturma dosyası hazırlanan UBP’li bir milletvekilinin dosyası Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

Diploma olayı ile ilgili hakkında polis tarafından soruşturma dosyası hazırlanan UBP’li bir milletvekilinin dosyası Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konuyla ilgili BRT’de yayınlanan “18. Saat” programına açıklama yaptı.

Başsavcılıktan dosyanın sabah saatlerinde eline ulaştığını söyleyen Öztürkler, bu sürecin, Meclis İç Tüzüğü kurallarına göre devam edeceğini kaydetti.

Meclis İç Tüzüğü’nde, bu konuda özel bir komite oluşturulmasına ilişkin bir maddesi olduğunu belirten Öztürkler, hızlıca bu komitenin kurulacağını ve gereğinin yapılacağını vurguladı.