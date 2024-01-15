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Öztürkler: Dr. Küçük, halkçı kimliği ile gönüllere taht kurmuştur

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UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Öztürkler: Dr. Küçük, halkçı kimliği ile gönüllere taht kurmuştur

“Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkının manevi, kültürel ve milli değerlerini korumak, kimliğine sahip çıkmak uğruna büyük mücadeleler vermiştir. 15 Ocak 1984 yılında ebediyete uğurladığımız Dr.Küçük, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde en önde yer almış, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı ecdadımızın mirası olan Evkaf İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine koymuştur.

İngiliz Sömürge Hükümetinin her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşı halkımızın bilinçlenmesi, milli ve manevi değerlerini koruması adına büyük fedakârlıklarda bulunan Dr. Küçük’ün önderliğinde verilen mücadeleler sonucunda Vakıflar İdaresi gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iade edilmiştir. Küçük, halkçı kimliği ve insanına olan sevgisi ile Kıbrıs Türk Halkı’nın gönlünde taht kurmuş, varoluş mücadelemizde bizlere rehber olmuştur. Dr. Küçük’ün gerek Vakıflar İdaresinin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iadesi, gerekse de milli mücadelemizdeki emekleri, fedakârlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 40’ıncı yıl dönümünde kendilerini bir kez daha rahmet, saygı ve özlemle anıyorum”

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