Öztürkler: Eylül’ün 1-2 haftası itibarıyla pasaport konusunu tamamen çözmüş olacağız

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, küresel çip krizi ile başlayan pasaport sıkıntısının aşılması için hem Türkiye Cumhuriyeti hem de yabancı firmalar üzerinden çok yönlü bir hareket alanı ile sorunun çözümü için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, “Pasaport sıkıntımız Eylül’ün 1-2 haftasından sonra tamamen çözülmüş olacaktır” dedi.

Öztürkler, Bakanlık projeleri hakkında bilgi vermek üzere katıldığı programda, elde sınırlı pasaport olduğundan acil ve elzem durumlardaki insanlara pasaport vermede öncelik tanındığını belirtti ve bu geçici dönem için halktan özür diledi.

Bu süreçte vatandaşların mağdur olmamaları adına iki önemli adım attıklarını da açıklayan Bakan Öztürkler, Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, resimli çipli kimlik kartına sahip olan tüm çocukların, Türkiye Cumhuriyeti’ne gidişlerde pasaporta ihtiyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebileceklerini ve 12 yaş altındaki çocukların da doğum anından itibaren, sadece 12 TL gibi bir ücretle kimlik alabileceklerini ifade etti.

Öztürkler, yapılan çalışmalar sonucunda bir diğer önemli adımın ise KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne araçları ile yapacakları seyahatlerde pasaport yerine, çipli kimlik kartlarını kullanılabilmelerin önünün açıldığını ve bu konunun da çözüme kavuştuğunu belirtti.

– Öztürkler: “Verimliliği artırmak ve önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz”

Öztürkler, Covid-19, ekonomik krizler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve son olarak da Tayvan gerginliği gibi çok yönlü sorunlardan dünya gibi ülkenin de etkilendiğini kaydederek, bu zor günleri en az zararla atlatmak, devletin hizmet ağından vatandaşların hak ettiği şekilde yararlanmasını sağlamak, verimliliği artırmak ve önemli projeleri hayata geçirmek hedefiyle hareket ettiklerini söyledi

– “İskele atık su arıtma ve kanalizasyon projesi kısa sürede hazırlandı”

Öztürkler, yakın tarihte ülke gündeminde de çevre felaketi olarak yer alan İskele Long Beach Sahili’nden denize akan lağım suları konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

İskele Long Beach Sahili’ne atık suların akmasını önlemek üzere başlattıkları çalışmalar sonucunda bölgesel bir komite kurulduğunu ifade eden Öztürkler, komitenin çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, tüm paydaşların katkısıyla “İskele Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Projesi”nin hazır hale getirildiğini açıkladı.

İskele Long Beach Sahili kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi projesinin bugün gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme olacağını belirten Öztürkler, “bu önemli projenin oluşmasına, teknik detaylarıyla tamamlanmasına katkı koyan; İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, bölge iş insanlarımıza, bölge müteahhitlerimize ve tüm emek veren personele bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

– Deport edilen Mark Douglas ülkesine iade edildi”

Ülke huzuru ve güvenliği açısından Polis Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren bakan Ziya Öztürkler, ülke güvenliği ve huzuru konusunda hassas oluğunu göreve geldiği ilk günden itibaren defaatle ifade ettiğini belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri raporları doğrultusunda adımlar attıklarını kaydeden Öztürkler, “Ülke içerisinde suça karışmış, kaçak olarak yaşamakta olan yabancıların tespit edilerek deport edilmesi konusunda geride kalan 4 ayda 600’den fazla kişinin deport edildiğine dikkat çeken Öztürkler, esas olanın kendi ülkelerinde suça karışmış, mafyalaşmış, çeteleşmiş sakıncalı kişilerin KKTC’ye girişlerinin engellenmesi olduğunu, bu aşamada da konu üzerinde Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Ülke gündemini bir müddet meşgul eden Avusturalya asıllı Mark Douglas Buddle’nin deport edilmesi hakkında çok konuşmadığını, konunun çok yönlü takipçisi olduklarını ifade eden Öztürkler, “Avusturalya asıllı adı geçen şahısla ilgili Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetlerimizin raporları çerçevesinde deport edilen bu kişi, önce mavi bültenle aranmaktaydı. Daha sonra bu durum kırmızı bültene dönmüştür. Dün akşam 23.00 sularında da bu şahıs ülkesine resmen iade edilmiştir” dedi.

Bu konuda Polis Genel Müdürlüğümüze düşen görevler de vardır diyen Öztürkler, Douglas konusu ile ilgili ülkede kökü kokularında geldiğini ifade ederek, “Polisimizin bu hususta gerekli soruşturmaları da yaparak süreci devam ettireceğine inancım tamdır” şeklinde konuştu.

– Mahkumların topluma kazandırılması çalışmalarında yeni cezaevinin imkan ve olanakları çok önemli katkılar sağlayacaktır”

Yeni cezaevi konusunda da bilgi veren Öztürkler, temmuz ayı içerisinde kademeli şekilde taşınma işlemlerinin başladığını, yeni gardiyan alımları ile de sürecin eş güdümlü devam ettirileceğini ifade etti.

Mahkumların topluma kazandırılması konusunda yeni cezaevinin imkan ve olanaklarının çok önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Öztürkler, mahkumların rehabilitesinde, çok kapsamlı iyileştirme programlarını hayata geçireceklerini, “Mesleğim Hazır, Aynı Dili Konuşuyoruz, Şiddetsiz İletişim Mümkün” ve buna benzer en az altı başlıkta programlar hazırlandığını açıkladı.

Öztürkler, mahkumların toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlayacak koşulları sadece bina olarak değil, faaliyet, eğitim ve iyileştirme programlarıyla planladıklarını da ifade ederek, bu kapsamlı programı gelecek günlerde basın ile de paylaşacağını ifade etti.