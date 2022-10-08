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Öztürkler, “Gardiyanlık, Kamusal Sorumluluğu Yüksek, Onurlu Bir Meslektir”

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gardiyanlar Gününü kutladı, önemli mesajlar verdi.
Öztürkler, “Gardiyanlık, Kamusal Sorumluluğu Yüksek, Onurlu Bir Meslektir”

Öztürkler'in mesajı şöyle:

Milli Mücadele yılları içerisinde 8 Ekim 1968 yılında, 8-10 gardiyan ile birlikte Türk tarafında Merkezi Cezaevini kurup, yürütülmesinde görev alan Müdür Vekili Recep Yusuf Çakın Bey’den bu yana, kamusal sorumluluğu yüksek, bir o kadar da zorlu bir görev olan gardiyanlık mesleğini büyük özverilerle yerine getirmiş birçok insanımız vardır.

Bugün, geçmişteki şartlardan çok daha farklı mahkûm profiline, çok daha farklı sıkıntılara rağmen aynı sorumluluk ve özveriyle Merkezi Cezaevinde başarıyla görev yapmakta olan eğitim seviyesi yüksek gardiyanlarımız vardır.

Cezaevlerinde görev yapmak, çalışmak kolay iş değildir. Gardiyanlarımızın cezaevindeki görevlerine baktığımızda; burada sadece asayişi sağlamakla kalmadıklarını, mahkûm ve tutukluların mahkûmiyet sürelerini insanlık onuruna yakışan bir şekilde tamamlamaları için her türlü desteği verdiklerini görüyoruz. Gardiyanlar, aldıkları özel eğitimlerle, mahkûmların yeniden topluma kazandırılmaları çalışmalarında çok kıymetli bir kamu görevini de yerine getirmektedirler. Gardiyanlık, kamusal sorumluluğu yüksek, onurlu bir meslektir.

İçişleri Bakanı olarak göreve geldiğim ilk günden itibaren belli periyotlarla, Merkezi Cezaevini ziyaret etmeye özen gösterdim. Burada hem mahkûm ve tutukluların sorunlarını dinleme, hem de her türlü zorluğa rağmen özveriyle görev icra eden gardiyanlarımızın sıkıntılarını görme fırsatı buldum. Mevcut Cezaevinin fiziki yetersizliğinin yarattığı zorluklar yanı sıra, yıllardır en büyük sıkıntılardan biri olan kadro eksikliklerinin giderilmesi adına adımlar attık. Yeni Cezaevine geçiş sürecindeki en önemli eksikliklerden biri olan Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasasının meclisten oy birliği ile geçmesini sağladık.

Yakın zamanda Kamu Komisyonunun yaptığı sınavlarda başarılı olan 99 yeni gardiyan arkadaşımız ailemize katıldı. Gardiyanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eksik kadrolarımızın tamamlanması, Yeni Cezaevinde yapılacak çalışmaların sağlıklı ortamlarda sürdürülmesi adına, hem cezaevi idaresi ile hem de sendikalarımızla birlikte düşünmeye, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.

Bu vesile ile yıllardır bu meşakkatli görevi yerine getiren, bugün emekli olan ve halen görevde olan tüm gardiyanlarımızın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, kendilerine sağlık ve esenlikler dilerim.

 

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