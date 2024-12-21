  • BIST 9724.5
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Öztürkler: Gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşadıkları topraklarda, gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceklerini vurguladı.
Öztürkler: Gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz

Öztürkler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Kanlı Noel olarak tarihe geçen 21 Aralık tarihinin, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ve zorbalıkla, Kıbrıs Türk halkı ve meşru anayasal düzene karşı giriştiği saldırının, üzüntü ve ibretle idrak edildiği bir tarih olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının tüm bu ahval ve şerait içinde kahramanca direnerek, en kötü şartlarda dahi egemenlik, eşitlik ve özgürlük haklarından ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayan Öztürkler “Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım harekatı karşısında halkımızın göstermiş olduğu bu olağanüstü direniş ve mücadele kendi egemen devletimizle taçlandırılmıştır.” dedi.

21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilirken, binlercesinin göçe zorlandığı, birçok Türk köyünün yakılıp yıkıldığı ve Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı bir yaşama mahkum edilmeye çalışıldığını ifade eden Öztürkler, mesajında şunları da kaydetti:

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda, kutsal dava uğruna canlarını feda eden, katliamlar sonucu can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşadığımız topraklarda, gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha yineleriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenkul: Kentin 6 noktasında ‘su’ için altyapı çalışmaları başladı20 Aralık 2024 Cuma 14:23
  • Bütçe maratonu bugün sona eriyor20 Aralık 2024 Cuma 14:13
  • 33 sendikadan genel grev uyarısı20 Aralık 2024 Cuma 13:55
  • Keçilerine zarar verdiği gerekçesiyle köpekleri av tüfeğiyle vurdu!20 Aralık 2024 Cuma 13:48
  • Arıklı: Şehitlerimiz, özgürlük ve varoluş mücadelemizin en kıymetli sembolleridir20 Aralık 2024 Cuma 13:37
  • Lefke’de Alkollü Sürücü Beton Sete Çarptı20 Aralık 2024 Cuma 13:22
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı20 Aralık 2024 Cuma 13:11
  • Lefkoşa ve Gönyeli’deki Hırsızlık Olaylarında "Binbir Surat" Operasyonu20 Aralık 2024 Cuma 12:56
  • Lefkoşa’da Hırsızlık: Bulunan Kartla Alışveriş Yaptılar20 Aralık 2024 Cuma 12:48
  • Trafikte Gerginlik: Parmağı Kırıldı, Odun Kesme Makinesi ile Tehdit20 Aralık 2024 Cuma 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti