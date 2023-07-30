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Öztürkler, Güngör İhalesini iptal etti

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İçişleri Bakanlığı, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanının işletme sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Öztürkler, Güngör İhalesini iptal etti

“SORUNLAR ÇEVRE FELAKETİ BOYUTUNDA”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yangınlar nedeni ile yaşanan çevre felaketleri ve kamu sağlığını tehdit eder duruma gelen Güngör sorununun çözümü için ihale süreci tamamlanana kadar mevcut alanın işletme sözleşmesinin bakanlık tarafından feshedildiği açıkladı. Öztürkler, son yıllarda atık alanda çıkan yangınların bir türlü önüne geçilememesi, alana dökülen çöplerin bertarafında yaşanan sıkıntıların aşılamaması ve iş araçlarının yetersizliği gibi hususların etkisiyle sorunun ciddi boyutlarda çevre felaketine neden olduğunu belirtti.

“HİZMETLER AKSAMADAN DEVAM EDECEK”

Güngör Düzenli Katı Atık Depolama alanının ihale süreci tamamlanana kadar hizmetlerin aksamadan devam etmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, kamu sağlığının korunması, alanın eski kapasitesi ile çalıştırılması ve belediyelerin çöplerinin düzenli olarak Güngör alanında bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına karar ürettiklerini açıkladı.

“HİZMET ALIMI İÇİN TEKLİF ALINACAK”

Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanına çöplerini döken belediyelerle ve Belediyeler Birliği ile de çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Öztürkler, “Maliye Bakanlığımızın Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanı’nın işletmesi için ihale sürecini tamamlamasına kadar geçecek sürede, kamu sağlığının korunması, alanın eski kapasitesi ile çalıştırılması ve Belediyelerimizin çöplerini düzenli olarak Güngör alanında bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle mevcut sözleşmeyi iptal edip, geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alacağız. Aciliyeti olan ve yıllardır süren bu sorunun çözümü adına önemli bir adım atıyoruz. Nihai çözüm ise Maliye Bakanlığımızın ihale sürecini tamamlanması ile sağlanacak ve Güngör Düzenli Katı Atık Depolama alanı daha profesyonel, bilimsel kriterlerle çalıştırılacaktır.”

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