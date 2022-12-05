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Öztürkler: Halkımıza Hizmet Götürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Her hafta bir köyümüze hizmet götüreceğiz” hedefi ile çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.
Öztürkler: Halkımıza Hizmet Götürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürkler'in açıklaması şöyle:

Kırsal kesim altyapı çalışmalarında “Her hafta bir köyümüze hizmet götüreceğiz” hedefi ile çıktığımız yolda bugün itibariyle yıl sonu hedeflerimizin çok daha üzerinde olacağımızı görüyorum. yıl sonu için koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.

Geçen hafta, Ardahan, Adaçay, Gaziköy, Kumyalı ve Turunçlu yol altyapılarını tamamladık. Bu güne kadar toplamda asfalt, elektrik ve su altyapı çalışmalarında yıl sonuna kadar koyduğumuz 21 köy hedeflerimize yoğun emek harcayan personelimiz ve emekçi işçilerimiz sayesinde 8 köyümüzü daha ekledik. Ortaya konan emek ve gayretle yıl sonuna kadar 29 köyümüzün de altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.


Asfaltlama çalışmalarındaki 45 kilometrelik hedefimizin 41 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. 6 Köyümüzün elektirik altyapı çalışmalarının 3’ü tamamen bitmiş, 3’ünün ise yapımına devam edilmektedir. Mevlevi ve Şahinler içme-kulanım suyu hatları için başlattığımız çalışmaların sonuna gelindi.

Yıl sonuna gelmeden koyduğumuz hedeflere ulaşmanın huzuru, halkımıza hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen haftadan başlayarak bu hafta itibariyle tamamlanan 5 köyümüzün altyapılarının hak sahiplerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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