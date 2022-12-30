Öztürkler: “Herkese refah ve mutlu bir yıl dilerim”

Halka hizmet yolunda ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztürkler, vatandaşların yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, “Herkesin hayallerinin gerçeğe dönüşeceği, hedeflerine ulaşacağı, refah ve mutlu bir yıl olmasını dilerim” dedi.

Bakan Öztürklerin açıklaması şöyle:



" 2022 yılında ortaya koyduğumuz vizyon ve hedefler açısından yürüttüğümüz çalışmaların başarıya ulaşması, halkımızın yüzünün gülmesi en büyük mutluluğumuz olmuştur. Geride bıraktığımız 2022 yılı içerisinde; Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunmasına ilk günden itiberen özel önem gösterilmiştir. Karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri olan pasaport sorunu yapılan girişimlerle tamamen çözülmüş, yeni cezaevine taşınma süreci tamamlanmış, kırsal kesim altyapı çalışmalarında ise hedeflerin üzerine çıkılmıştır. E- nüfus sisteminin yeniden yapılandırılması ve ‘Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan düzenleme ile KKTC vatandaşı çocuklara doğum anından itibaren yeni nesil çipli KKTC kimlikleri verilmeye başlanmıştır. İçişleri Bakanlığının geniş sorumluluk alanı içerisinde, hizmetlerin çağa uygun, günün ihtiyaçlarına cevap veren dijital sistemlerle vatandaşa sunulması adına önemli adımlar atılmış, bu bağlamda dijital dönüşüm programı çerçevesinde bakanlığın tüm birimlerinde azami bir dönüşüm sağlanması için kısa sürede önemli çalışmalar tamamlanmıştır. Ülkenin geleceği, güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına hayati bir proje olan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin tüm teknik çalışmaları ve şartnamesi hazırlanarak ihale süreci tamamlanmış, E-Vize Otomasyon Sistemi, 3 milyon 850 bin Türk Lirası teslimat bedeli ve 385 bin Türk Lirası garanti sonrası bakım hizmet bedeliyle ihale edilmiştir. Temel vizyonlarımızdan en önemlisi olarak gördüğümüz E-Vize Otomasyon Sistemi 2023 yılında devreye girecek şekilde planlanmıştır.

2023 yılı ile birlikte, bakanlığımızın hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarımızı çağdaş hizmetlerle buluşturmak hedefiyle başlattığımız dijital dönüşüm kapsamında, doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz. Göreve gelir gelmez koyduğumuz hedefler doğrultusunda, Nüfus Kayıt Dairemizin e-kimlik sistemi içerisinde yer alan doğum ve ölüm belgelerinin vatandaşlarımıza e-devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilmesi adına çok önemli bir süreci tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarımıza baktığımızda farkındalığı yüksek, eğitimli bir kitle görüyoruz. Yürütülen çalışmalarda daha verimliliği artırmak, kadınlarımızın karar alma süreçlerinde çok daha etkin rol oynamasını sağlamak, şiddetin her türüne karşı birlikte sürdürdüğümüz mücadeleyi daha da yükseltmek adına tamamen gönüllülük esası ile “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Birimi” kurulmuştur. 2023 yılı ile birlikte insanımızın hak ettiği çağdaş hizmetleri, önemli projeleri hayata geçirmek öncelikli hedefimiz olacaktır. İnsanın ürettiği kadar var olduğu gerçeğini unutmadan halkımıza hizmet yolunda, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını canı gönülden kutlar, 2023 yılının, herkesin hayallerinin gerçeğe dönüşeceği, hedeflerine ulaşacağı, refah ve mutlu bir yıl olmasını dilerim.”