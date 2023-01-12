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Öztürkler: Kayıtsız kişiler 3 Şubat'tan sonra gönderiliyor

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 3 Şubat tarihinden sonra kayıtsız halde bulunan öğrenci ve çalışma izinsizlerin de ülkeden gönderileceğini ifade ederek, “Biz bu ülkede kayıt dışı yaşam istemiyoruz” dedi.
Öztürkler: Kayıtsız kişiler 3 Şubat'tan sonra gönderiliyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRTK) yayınlanan 'Manşet+' adlı programa konuk olarak katıldı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ile ilgili, birinci hedeflerinin belediyelerin birleşmesi yönünde olduğuna değinen Ziya Öztürkler, ikinci hedeflerinin ise sağlıklı bir seçim süreci olduğunu kaydetti.

Öztürkler, “Bu ülke 25 Aralık’ta seçime gitti ve süreçlerini demokratik olarak tamamladı” dedi.

Öztürkler, yasaların nüfus sayım yetkisini İstatistik Kurumu'na verdiğini ifade ederek, daha sağlıklı yol gidebilmek adına güncel verilerle hareket etmenin daha doğru olduğunu düşündüklerini ve işleyişin temel unsurunun bu şekilde olduğunu kaydetti.

Tüm belediye başkanları ile projenin devamı için toplantılara başlayacaklarını dile getiren Öztürkler, proje hayata geçtiğinde haftalık olarak tüm nufüsun görülebileceğinden bahsetti.

Doğum, ölüm ülkeye giriş ve çıkışların bu sistem üstünden kontrol edilebileceğini söyleyen Öztürkler, “Bu sistemin ülkenin en önemli hedef ve vizyonlarından olması lazım” dedi.

Öztürkler, güvenliğin çok önemli olduğunu ve şu an kimlik, pasaport konusunda dünyaya göre çok iyi bir noktada olunduğunu ifade ederek, kimlik kartlarının çipler sayesinde içini görebilecekleri makinaların mevcut olduğunu belirtti.

“Bunların sahte şekilde kullanılması mümkün değil” diyen Öztürkler, dünyanın en sıkıntılı insanlarından birinin İstanbul Havaalanı’ndan çıkış yaparken sahte KKTC kimlik kartı kullanmaya çalıştığını ve yakalandığını anlattı.

“KKTC ÇİP KONUSUNDA GEREKLİ NOKTADA”

“Kimlik kartlarımızda ve pasaportlarda gerekli önlemler alındı” ifadelerini kullanan Öztürkler, KKTC’nin çip konusunda gerekli noktada olduğunun altını çizdi.

Ülke içinde suçu işleyenlere tahammüllerinin olmadığı ile ilgili bir duruş gösterdiklerini vurgulayan Öztürkler, suç işleyenlerin veya ülkenin huzurunu kaçıranların gönderildiğini ama ülkenin içine almadan önüne geçmenin en büyük niyetleri ve hedefleri olduğunu kaydetti.

“3 ŞUBAT TARİHİNDEN SONRA KAYITSIZ HALDE BULUNANLAR ÜLKEDEN GÖNDERİLECEK”


Öztürkler, 3 Şubat tarihinden sonra ülkeye girmiş ve kayıtsız halde bulunanları tespit edeceklerinin altını çizerek, “Tespit ettiklerimizin ülkeden çıkmaları yönünde karar alacağız” dedi.

“BİZ BU ÜLKEDE KAYIT DIŞI YAŞAM İSTEMİYORUZ”

Öztürkler, şu an sadece suça karışmış kişiler için hareket ettiklerini ama 3 Şubat’tan sonra çalışma izni veya öğrenci izni yapmayanların da ülkeden gönderileceğini söyledi. Öztürkler, “Biz bu ülkede kayıt dışı yaşam istemiyoruz” dedi.

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