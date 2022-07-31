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Öztürkler: Kıbrıs Türkü Karakteri Güçlü, Özgürlüğüne Düşkün, Mukavemetçi Bir Halktır

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öztürkler: Kıbrıs Türkü Karakteri Güçlü, Özgürlüğüne Düşkün, Mukavemetçi Bir Halktır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türkü, 451 yıl önce Anadolu’dan kültürü, maneviyatı ve kendine özgü kimliği ile geldiği Kıbrıs’ta Türk varlığının kök salması, yaşatılması ve buraların vatan toprağı olarak kalması uğruna tarihte emsaline az rastlanan bir varoluş mücadelesi vermiş, bu onurlu direniş, ecdadımız tarafından tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Kıbrıs Türk Halkı, çok zor günlerden geçerek, bugünlere gelmiştir. Kıbrıs Türkü karakteri güçlü, özgürlüğüne düşkün, mukavemetçi bir halktır.

Tarih boyunca adadaki varlığımıza yönelik çeşitli dönemlerde çok ciddi saldırılar olmuştur. Kıbrıs Türkü, kendi kimliği, maneviyatı ve kültürü ile bu topraklarda var olmayı başarmış, gelecek kuşakların istikbali, güvenliği ve özgürlüğü adına her zaman güçlü bir direniş göstermiş, adadaki Türk varlığına yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeyi başarmıştır. Kıbrıs Türkü’nü varlık mücadelesinde, ne İngiliz Sömürge politikaları, ne de boş hayallerle adadaki Türk varlığını yok sayan Enosis sevdalıları mağlup edememiştir. İngiliz Sömürge İdaresi döneminde tüm baskılara rağmen cesurca evlatları için öne atılıp, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunu savunan münevverlerimizin açtığı mücadele bayrağı hiçbir zaman yere düşürülmemiştir.

Kıbrıs Türk Halkının bugünlere gelmesi kolay olmamıştır. 1950’li yılların sonunda Kıbrıs Türk Halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden Enosisçi zihniyete karşı mücahidin yüreği ile kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın güçlü direnişi ve ortaya konan mücadele ruhu sayesinde bu topraklarda eşit, egemen iki halk olarak varız, var olmaya da devam edeceğiz. Bugün, bu topraklardaki varlığımızın 451’nci, Türk Mukavemet Teşkilatımızın 64’üncü, mücahidin azminin, direniş gücünün ve kararlı duruşunun sembolü olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olarak gördüğümüz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünü “Toplumsal Direniş Bayramımız” olarak büyük bir gururla kutluyoruz. Gelecek nesillerin, bu topraklarda hür ve güven içinde yaşamaları için canlarını feda eden toplumsal direnişimizin sönmeyen ışıkları şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm personeline esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, halkımızın “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum.

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