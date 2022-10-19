Öztürkler: Kırsal Kesim Altyapı Çalışmalarında 16 Köyümüzde Toplam 45 Km Yol Yapımına Başlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, geçmişte verilen ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için seferberlik ilan ettiklerini ifade ederek, “Kırsal kesim altyapı çalışmalarında 16 köyümüzde toplam 45 km yol yapımına başlandı” dedi.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Öztürkler, kırsal kesim altyapıları kapsamında Mevlevi’de yürütülen asfalt yol çalışmalarını inceledi.

Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak yürüttükleri yoğun çalışamalar ile geçmişte verilen ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini kaydetti. Öztürkler, 21 köy için altyapı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlandığını ve bugün itibariyle yapım aşamasına geçildiğini belirtti.

Kırsal kesim arsası hak sahipliği olan kişilerin buralarda yuvalarını kurarken alt yapı eksikliklerinden dolayı yıllarca ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Öztürkler, bu sıkıntıların yaşanmaması adına kırsal kesim arsalarının verilmesinden önce altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasını çok önemsediklerini, bu bağlamda daha önce verilen fakat altyapı eksikliklerinden dolayı sıkıntı yaşayan bölgeler için de kapsamlı bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, kırsal kesim altyapı çalışmaları için her zaman destek olan Başbakan Ünal Üstel’e, Maliye Bakanı Alişan Şan’a projelerin hayat bulmasındaki mali katkıları ve Kırsal Kesim Arsaları Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler’e de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İnsanın ürettiği kadar ortaya koyduğu eserler kadar değerli olduğuna inandığını söyleyen Öztürkler, “Bakanlık uhdesinde birçok alanda çalışma yürütüyoruz, açıklamalar yapıyoruz, fakat beni en çok mutlu eden gençlerin geleceği, ülkemize sıkı sıkıya tutunmaları ve kendi bölgelerinde mutlu şekilde yaşamaları adına attığımız adımlar, yürüttüğümüz projelerin hayat bulmasıdır” dedi.

-“Hedef, yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlamak”

Öztürkler, Serhatköy, Mevlevi, Boğaziçi, Aş. Bostancı, Yuk. Bostancı’da bazısı 15, bazısı 21 yıldır bekleyen asfalt yol projeleri ile 10 yıldır hasreti çekilen Şahinler İçme ve Kullanma Suyu projeleri başta olmak üzere adanın diğer yarısında Geçitkale, Kumyalı, Nergisli, Sütlüce, Yarköy, Kaplıca, Ardahan, Adaçay, Mormenekşe, Serdarlı, Pınarbaşı ve Dikmen’de asfalt yol altyapıları için ihale süreçlerinin tamamlanarak, yapım aşamasına başlandığını kaydetti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Kısa sürede yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda gençlerimizin yaşadıkları topraklarda kök salmaları ve geleceklerini kuracakları kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması adına önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda toplam 16 köyümüzde yaklaşık 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandı. Şahinler köyümüzde de içme ve kullanma suyu projelerimiz devam ediyor. Serdarlı, Vadili, Gaziköy, Serhatköy, Yenierenköy ve Aygün olmak üzere 6 köyümüzde de elektrik götürmek üzere projelerimiz için ihale süreçleri kısa sürede tamamlanarak, yapım aşamasına geçilecektir. Hedefimiz yıl sonuna kadar ihalesi tamamlanmış altyapı projelerimizi tamamlamaktır.”

Açıklamada, Öztürkler’in Mevlevi ziyareti sırasında bölgede olan Maliye Bakanı Alişan Şan’ın da çalışmaların olduğu bölgeyi ziyaret ederek, bölge halkına desteklerini belirttiği kaydedildi.

Mevlevi kırsal kesim arsaları asfalt yol çalışmalarını inceleyen Öztürkler’e Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Kırsal Kesim Arsaları Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler, bölge muhtarları ve vatandaşlar da eşlik etti.