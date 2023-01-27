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Öztürkler: Kırsal kesim arsalarına altyapı hizmetlerini götürmek öncelikli görevimizdir

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kırsal kesim arsalarına altyapı hizmetlerini götürmeyi ‘öncelikli görev’ olarak belirlediklerini ifade ederek, “Kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarımız 2023 yılı planlamasıyla devam etmektedir” dedi.
Öztürkler: Kırsal kesim arsalarına altyapı hizmetlerini götürmek öncelikli görevimizdir

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kırsal kesim arsalarında yapılan altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarının 2023 yılı planlamasıyla devam ettiğini kaydeden Öztürkler, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“ 2022 yılı içerisinde ‘Her Hafta Bir Köyümüze Hizmet Götürme’ hedefiyle çıktığımız hizmet yolunda; Adaçay, Bafra, Pamuklu ve Çayırova’da konutlarını daha önceden inşa etmiş, kırsal kesim hak sahiplerimizin eksik olan asfalt yolları tamamen dökülmüştür.”

Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Konut Edindirme Birimi tarafından 2023 yılı hedefleri içerisinde altyapıları eksik olan kırsal kesim arsalarının tespit edildiğini ve altyapı planlamasının yapıldığını belirtti.

2022 yılı içerisinde yaklaşık 35 köye eksik olan yol, su ve elektrik altyapıları en hızlı şekilde götürmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztürkler, açıklamasının devamında şunları aktardı:

“Halkımıza verdiğimiz sözümüzü tutarak yolumuza devam etmek, insanlarımızın yuvalarını kurduğu veya yuvalarını kurmak için bekledikleri kırsal kesim arsalarına altyapı hizmetlerini götürmek, hem öncelikli görevimiz, hem de en büyük mutluluğumuzdur.”

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