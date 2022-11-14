Öztürkler: KKTC Üreterek Büyüyecek, Biz Çalıştıkça Yücelecektir

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bugün, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı, gelecek nesillerin özgür ve güven içinde yaşayacakları bir devletleri olsun diye canlarını hiç düşünmeden bizler için feda edenlerin emaneti olan genç devletimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Uzun yıllar Kıbrıs Elenizminin kıskacında baskı ve tehdit altında yaşamak zorunda kalan halkımızın, esarete boyun eğmeyen, mukavemetçi kimliğiyle verdiği büyük mücadeleler sonucunda, bu topraklarda başımız dik, kendi kimliğimizle ve kültürümüzle var olmayı başardık. Kıbrıs Türk Halkı, varoluş mücadelesi içerisinde ortaya koyduğu dayanışma ruhuyla, emsaline az rastlanan fedakarlıklarla karanlıktan aydınlığa çıkmayı başarmış, bir güneş gibi doğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ve tarih önünde ilan etmiştir.

Bizlere emanet edilen devletimize sahip çıkmak, büyüklerimizin verdiği onurlu mücadeleyi korumak ve bayrağı daha ilerilere taşımak boynumuzun borcudur. Bugün 39. yaşını kutladığımız devletimizin güçlenmesi, kurumsallaşması ve halkımızın refahının artması adına çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. KKTC üreterek büyüyecek, biz çalıştıkça daha da yücelecektir.

Bu bilinçle çalışıyor, devletimize, insanımıza, gençlerimize sahip çıkıyoruz. Devletimizin her kademesinde alın teri dökmek, bu vatana hizmet etmek büyük bir onurdur. Kısa süre önce başlattığımız Kırsal Kesim Altyapı hamlemizle 1 yıl içerisinde toplamda 50’ye yakın köyümüze yol, elektirk ve su hizmet götürüyor, gençlerimizin bu topraklarda kök salması için projeler üretiyoruz. Ülke güvenliği için hayati öneme sahip E-Vize Otomasyon Sistemi’nde İhale süreci bugün itibariyle sonuçlanmıştır. Öte yandan devletimize yakışan çağdaş hizmetlerin verilmesi, kurumsallaşmanın güçlendirilmesi için dijital dönüşüm programlarını başlattık. Halkımızın refahının artırılması, gelecek nesillerin güven ve huzur içinde yaşaması adına çalışmak, üretmek Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nin ilelebet yaşamasının teminatıdır.

Her türlü sıkıntılara, haksız ambargolara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uluslararası alanda da Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi anlatılmaya, devlet statümüz daha da ileriye taşınmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı’na gözlemci üye statüsü alması ve yakın zamanda da Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi, haklı davamızın savunulması, devletimizin tanınması namına çok önemli bir merhaledir.

Kıbrıs Türkü çok zorlu yılların ardından kendi devletini kurmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihsel bir gerçek, değiştirilemez bir olgudur. Esaretten özgürlüğe kavuşmamızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında, bugünlere gelmemizde kahramanlıkları, fedakârlıkları asla unutulmayacak olan başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, bizler için yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, devletimizin güçlenerek ilerlemesinde hakları ödenmez gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, ulusal birliğimizin gücü devletimizin 39’uncu yaşını en içten duygularımla kutluyor, tüm halkımıza saygılarımı sunuyorum”.