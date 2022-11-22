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Öztürkler: KKTC’de Kalmak İsteyen Yabancılar Bu Ülkenin Hukuk Kurallarına Uymalılar

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Hakikat Web TV’de yayınlanan “Günaydın Hakikat” programına katılarak, gündeme ve Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 
Öztürkler: KKTC’de Kalmak İsteyen Yabancılar Bu Ülkenin Hukuk Kurallarına Uymalılar

Günaydın Hakikat programında, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Öztürkler, ülkede düzensiz kalan veya suça karışmış kişiler hakkında tereddüt etmeden, 2000 kişiye yakın deport gerçekleştirildiğini, bu konuda kararlı duruşlarının devam edeceğini ifade etti.

Bu konuda en büyük gücümüz, Polisimizin ve Güvenlik Kuvvetlerimizdir diyen Bakan Öztürkler, her zaman onların verdiği raporlar doğrultusunda hareket ettiklerini, imza noktasında da bu iradeyi cesaretle gösterdiklerini ve bunun da sıfır toleransla devam edeceğinin altını çizdi.

Ülkede düzensiz durumda yasal izinli olmadan kalmakta olan yabancılara yasal statü altına girmeleri için çağrıda bulunan Bakan Öztürkler, “Muhaceret Sistemlerinin yeniden yapılandırıldığını ve düzensiz durumda olan kişilerin buradan çok daha hızlı şekilde tespit edilebileceğinin bilinmesi gerektiğini, yürürlükte olan Muhaceret Affının tamamlanmasının ardından da bu ülkenin hukuk kuralları çerçevesinde burada yer almayacak kişiler hakkında devlet olarak gerekenin yapılacağını net olarak söylüyorum” dedi.

ŞUBAT AYI İLE BİRLİKTE BU ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN E-VİZE OTOMASYON SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Ülke güvenliği ve kamu huzuru açısından en önemli noktanın ülkeye girişler konusunda güçlü ve güvenli bir sistemin ortaya konması olduğuna dikkat çeken Bakan Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi ile çok daha sıkı kontrollerin yabancıların adaya gelmesinden önce, online olarak sıkı bir süzgeçten geçirilerek, ülkeye girişlerin denetleneceğini, kurulacak sistem ile ilgili ihale sürecinin büyük oranda tamamlandığını, 2-3 gün içerisinde projesi, altyapı çalışmaları tamamlanmış olan ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu konuda Yüksek Seçim Kurulundan da onay alınarak gecikmeden adım atılacağını belirtti.

Öztürkler, Yüksek Seçim Kurulunun onayı alındıktan sonra, E-vize Otomasyon Sistemi’nin ihale sürecinin tam anlamıyla sonuçlanacağını ve şubat ayı ile birlikte bu ülke için çok önemli olan E-Vize Otomasyon sisteminin devreye gireceğini açıkladı. 

 

 

 

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