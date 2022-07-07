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Öztürkler: KTAMS ile Ortak Mücadelemiz, Daha İyisine Ulaşmak İçin Çalışmalarımız Devam Edecektir

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Öztürkler: KTAMS ile Ortak Mücadelemiz, Daha İyisine Ulaşmak İçin Çalışmalarımız Devam Edecektir

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, özellikle Merkezi Cezaevi ile ilgili konular, ilk adımı atılan Yeni Cezaevine geçiş sürecinin tamamlanmasında izlenecek yol, atılacak adımlar ve Lefke Kaymakamlık Binasının durumu hakkında istişare edildi.


İçişleri Bakanı Öztürkler, “tüm çalışmalarımızda ekip ruhuna, ortak akıla ve konuları çok yönlü olarak ele almaya özen gösteriyoruz” dedi.


Kamuda en örgütlü sendikalarımızdan biri olan KTAMS ile her zaman işbirliği ve istişare içerisinde çalışmak istediklerini ifade eden Bakan Öztürkler, “bugün KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. İlk adımlarını attığımız Yeni Cezaevine taşınma sürecinin tamamlanması başta olmak üzere, Lefke Kaymakamlık Binasının durumu, atılacak adımlar ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Verimli ve önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bundan sonra da hem Yeni Cezaevi, hem de sorumluluk alanımızdaki ortak mücadelemiz, daha iyisine ulaşmak için çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi. Öztürkler, “toplantı sonunda KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyelerine
teşekkür etti.


KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, yaptığı açıklamada önemli konularda, işbirliği ve istişare içerisinde mücadele edeceklerini ifade ederek, “Bakanımızın konulara yaklaşımındaki sorumlu anlayışı ve olumlu yaklaşımları bizleri mutlu etmektedir. Kendilerine pozitif yaklaşımları, işbirlikleri ve bizlere gösterdiği ilgiden dolayı şahsım ve KTAMS adına teşekkür ederim” dedi.

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