İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, af yasasının en büyük gerekçesinin ülkedeki kayıt dışılığı azaltmak amacıyla hazırlandığına işaret ederek, son zamanlarda çeşitli gerekçelerle ülkede bir çok insanın zor durumda kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda Af Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, af yasasının en büyük gerekçesinin ülkedeki kayıt dışılığı azaltmak amacıyla hazırlandığını belirterek, son zamanlarda çeşitli gerekçelerle ülkede bir çok insanın zor durumda kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

E-otomasyon için 2 Kasım’da ihaleye çıkılacağına işaret eden Öztürkler, hukuksuzluğun önüne geçmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Öztürkler, bu yasanın, esas gerekçenin yabancıların kayıt altına alınması ve gerek pandemi, gerekse mali anlamda sıkıntı yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm olabilmesi amacıyla hazırlandığını kaydederek, bunun af yasasının son olacağını söyledi.

Af konusunda bonkör davranılmadığın, yasalar çerçevesinde bir adım atılacağını ifade eden Öztürkler, vatandaşlık konusunda herhangi bir düzenlemeye gidilmediğini belirtti.

Öztürkler'in konuşmasının ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Belediyelerin Birleştirilesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereyi ele almaya başladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, seçimlerin 25 Aralık 2022'te yapılması konusunda Meclis’te bir uzlaşıya varıldığına işaret ederek, burada yapılacak tek değişikliğin, seçim tarihinin 25 Aralık olarak değiştirilmesi olduğunu kaydetti.

İvedilik daha sonra oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alınmaya başlandı.