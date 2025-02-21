  • BIST 9811.8
  • Altın 3429.064
  • Dolar 36.4069
  • Euro 38.148
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Öztürkler: Meclis yerleşkesinin hazırlıkları hızla devam ediyor..

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni Meclis yerleşkesinin hazırlıklarının hızla devam ettiğini ve binanın teknik ihtiyaçlarının da gözden geçirildiğini ifade etti.
Öztürkler: Meclis yerleşkesinin hazırlıkları hızla devam ediyor..

Öztürkler yazılı açıklamasında eksikliklerin giderileceğini belirterek, “Binamız aslında bitmiş durumda. Teknik ihtiyaçlar gözden geçiriliyor. Genel kurul alanındaki ve komite odalarındaki sistemlerle ilgili bir teknik ekip kurduk ve bu ekip çalışıyor” dedi.

Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu Objektif programına katılarak gündemi değerlendiren Öztürkler, geçmiş senelerde Meclis’te yaşanan nisap sorunlarına değindi.

Öztürkler, iç tüzük ile ilgili bir komite kurulması ve Meclis İç Tüzüğü’nün günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Hayvan haklarına yönelik caydırıcı yasaların önemine dikkat çeken Öztürkler, “Bir hayvanın canına kastetmek insani değerlerimize aykırıdır. Yasa yoluyla caydırıcılık sağlanabilir, ancak bu tek başına yeterli değil. Eğitim süreci de önemlidir. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi aşılanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Kara yollarının ışıklandırılması ile ilgili de konuşan Öztürkler, yetkili kurumların bir araya gelerek çalışmanın ve sonuç alıcı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğini vurguladı.

Konut edindirme yasası ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Öztürkler, “Konut edindirme yasasındaki değişiklik yaklaşık 6-7 ay önce yapıldı. Devletin sosyal konut projeleri başlatması gerekiyor. KKTC vatandaşlarının konut alma ihtiyacını karşılamamız lazım. Devlet, sosyal konut yaparak ve uzun vadeli krediler sunarak bu ihtiyacı karşılayabilir” dedi. 

Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili güncellemeler gerektiğini de belirten Öztürkler, kapsamlı ve ciddi bir çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye İş Bankası KKTC’deki 70. yılını kutluyor21 Şubat 2025 Cuma 12:11
  • EZKOOP ve Zeytin Koop'tan çağrı: Harupa hak ettiği değerin verilmesi harekete geçilmeli21 Şubat 2025 Cuma 11:52
  • AB Dil Alanında Destek Projesi, ikinci iki toplumlu sözlü çeviri atölyesini düzenledi21 Şubat 2025 Cuma 11:46
  • Öztürkler: Meclis yerleşkesinin hazırlıkları hızla devam ediyor..21 Şubat 2025 Cuma 11:26
  • Özuslu: CTP’de Erhürman sonrası başkanlık sorunu çıkmaz21 Şubat 2025 Cuma 09:55
  • Dolar, Euro ve Sterlin zirvede21 Şubat 2025 Cuma 09:51
  • Gardiyanoğlu: Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesinde sona gelindi21 Şubat 2025 Cuma 09:49
  • “Sahte diploma” davası: Sanıklar 20 davadan itham edildi20 Şubat 2025 Perşembe 17:11
  • Trafik Denetimlerinde 422 Sürücüye Yasal İşlem!20 Şubat 2025 Perşembe 15:27
  • Alkollü Sürücüler Trafik Kazalarına Sebep Oldu20 Şubat 2025 Perşembe 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti