Öztürkler mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Erenköy Direnişi’nin 58. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk Halkının kendi yurdunda, özgürce ve güven içinde yaşaması uğruna, hiç düşünmeden öğrenimlerini yarıda bırakıp Akdeniz’in sularını aşan 537 üniversite öğrencisi, bir avuç köylüsü, az sayıda mücahidi ile Erenköy’de 58 yıl önce emsaline az rastlanan bir destan yazıldı.

5 Ağustos 1964 tarihinde ağır silahlar, zırhlı araçlar, hücumbotlar ve toplarla donatılmış17 bin kişilik Yunan Kuvvetlerinin Erenköy’e başlattıkları orantısız taarruza karşı, yüreklerini ortaya koyan sayıca az fakat özgürlüğüne düşkün büyük bir milletin ruhu ile direnmişler, fedakârlıkları ve cesaretleri sayesinde bizleri özgür kılmışlardır.

Gençliklerinin baharında, sevdalılarını, ailelerini, eğitimlerini geride bırakarak tereddütsüz vatan savunması için cepheye koşan üniversite genci, bir avuç köylü ve mücahitten oluşan Erenköy Kahramanlarının fedakârlık, cesaret ve kararlılıkları sayesinde bugün, güven içinde özgürce yaşadığımız bir devlete sahibiyiz. Varoluş mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret, dirayet ve fedakârlığının sembolüdür.

Erenköy Direnişinin bizlere bıraktığı mirası iyi anlamalıyız. Bu cephede verilen mücadeleden, kas gücünden çok daha güçlü bir mirastır. Bu miras, Erenköy Ruhunun oluşmasını sağlayan Kıbrıs Türkü’nün karakterini yansıtan değerlerin tümüdür. Bugün, 8 Ağustos 1964 tarihinde son nefesine, son mermisine kadar ülkesi, gelecek nesiller için canlarını feda etmeye hazır, kararlı insanların kahramanlıklarını anarken, onların bizlere bıraktıkları mücadele ve birlik ruhunu da unutmamalıyız.

Erenköy Direnişinin Ruhu, sadece cephede verilen silahlı mücadele ve kahramanlıklarla sınırlı değildir. Erenköy ruhu esas gücünü, farklı siyasi görüşlerden birçok insanın konu hürriyet ve vatan savunması olunca hiç düşünmeden bir araya gelebildikleri, Kıbrıs Türkü’nün karakterini yansıtan saygı, sevgi ve dayanışma ruhu ile örülmüş çok sağlam bir can bağından almaktadır.

Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda, eşit, özgür ve güven içinde yaşaması uğruna ortaya konan kararlı bir duruş ve haklı mücadelemizden asla geri durmayacağımızın tüm dünyaya haykırışıdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 58. yıl önce bizlere nefes, özgürlük ve çıkış yolu veren Kıbrıs semalarının ölümsüz pilotu Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize, Erenköy Direnişimizin tüm yaşayan kahramanlarına sağlık ve esenlikler diler, Şanlı Erenköy Direnişimizin 58. yıl dönümünü saygıyla selamlarım”