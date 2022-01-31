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Öztürkler, milletvekili seçilince daire müdürlüğü görevinden alındı

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Milletvekilliği erken genel seçiminde UBP listesinden milletvekili seçilen Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü görevinden alındı.
Öztürkler, milletvekili seçilince daire müdürlüğü görevinden alındı

Milletvekilliği erken genel seçiminde UBP listesinden milletvekili seçilen Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü görevinden alındı.

Öztürkler’le ilgili görevden alma kararnamesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun imzasıyla Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak geçerli oldu.

Öztürkler, 5 Ağustos 2014’ten beri Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

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