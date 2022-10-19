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Öztürkler: Muhtarlar, yerel demokrasinin en güçlü temsilcileridirler

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öztürkler: Muhtarlar, yerel demokrasinin en güçlü temsilcileridirler

Bakan Öztürkler Mesajında şunları kaydetti:

 

“ Türk devlet teşkilatlanmaları içerisinde iki asırdan fazladır yer alan Muhtarlık müessesesi, ülkemizde de yerel teşkilatlanma, toplumsal dayanışma ve merkezi hükümetle yerelin arasında köprü olma gibi bir çok görev icra etmekte ve yerel demokrasimizin güçlenmesi adına önemli bir misyonu yıllardır sürdürmektedir.
Tarihi, kültürel ve mülki geçmişi çok eskilere dayanan muhtarlık müessesesi, Kıbrıs Türk Halkının tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerinin korunmasında, bu topraklarda özgün kimliğimizle var olmamızda önemli bir teşkilatlanmadır. Muhtarlarımız, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üstlendikleri misyonla halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması yanı sıra ulusal birliğimizin korunmasında da önemli bir yere sahiptirler.
Muhtarlarımız, Köy ve mahalle yönetimlerinin idaresinin sağlanması, merkezi otorite ile yerelin ilişkilerinde köprü görevi görmeleri ve çağdaş kamu yönetimlerindeki konumları itibariyle demokratik katılımcılığın sağlanmasında çok kıymetli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız, mahallelerinde ve köylerinde halkımızla kurdukları güçlü bağla dün olduğu gibi bugün de her yerde devletimizin gözü, kulağı olmaya devam etmektedirler. Muhtarlarımız, yerel demokrasinin en güçlü temsilcileridirler.
Bu özel ve onurlu görevi icra eden muhtarlarımızla her zaman istişare içerisinde çalışmaya, görüş ve önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Katılımcı bir anlayışla, yerel demokrasinin gelişmesi adına muhtarlarımızın özellikle bina sorunlarının aşılması ve teknik donanımlarının sağlanması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız.
Bu vesile ile yerel demokrasinin en önemli neferleri kıymetli muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü”nü en içten duygularımla kutlar, kendilerine sağlık ve esenlikler dilerim.”
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