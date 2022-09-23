Öztürkler: Pasaport Sorunumuzu Bugün İtibariyle Tamamen Çözmüş Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz

Dün öğle saatlerinde Ankara temaslarını tamamlayarak İstanbul’a geçen Bakan Öztürkler, bugün Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni KKTC Pasaportlarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Küresel çip krizi ile başlayan pasaport tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılması adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan işbirliği neticesinde, daha önce açıkladıkları şekilde Eylül ayı içerisinde, yeni çipli KKTC pasaport tasarımının uluslararası standartlarda hazırlandığını ve bugün itibariyle pasaport sorununun tamamen ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Öztürkler, “Dünya’nın bir çok gelişmiş ülkesi küresel çip krizinin etkisi ile eski tip pasaportlara dönmüş, bazıları ise halen sorun yaşamaya devam etmektedir. Dört ay önce başlattığımız çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile KKTC Devleti olarak birçok uluslararası güvenlik kodu bulunan, çok farklı güvenlik özellikleri ile temassız çipe ve birçok teknolojik özelliğe sahip yeni nesil pasaportlarımızı bugün teslim alıyoruz” dedi.

60 BİN ÇİPLİ PASAPORT ÜRETİMİ YAPACAK ŞEKİLDE TÜM MALZEMELER TEDARİK EDİLDİ

Daha önce Avusturya kökenli yabancı bir firmadan tedarik edilen pasaport cüzdanlarında küresel krizle yaşanan tedarik sıkıntısının vatandaşlarımıza ciddi mağduriyetler yaşattığını hatırlatan Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen işbirliği ile tamamen yerli ve milli yazılımlarla e-kimlik, e-nüfus ve yeni nesil pasaport cüzdanlarının basımını yapmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle 60 bin çipli pasaport üretimi yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. KKTC’ye dönerken basıma hazır, 1800 yeni nesil çipli pasaport cüzdanı ile de birlikte dönüyoruz.”dedi.

KKTC çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde yaşanan sıkıntının aşılması için sürecin başında Başbakan Ünal Üstel’in girişimlerinin önemli olduğunu hatırlatan Bakan Öztürkler, “pasaport konusunda Başbakanımızın girişimleriyle başlayan süreci çok yönlü olarak ilerleterek, küresel olarak sıkıntı yaşanan bu konuda önemli bir sonuç aldık. Bu sonucun alınmasında sürecin başında doğru girişimleri zamanında yapan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e ve her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ediyorum” dedi.

E-NÜFUS VE E-KİMLİK PROJELERİ GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDECEK

Pasaport sorunumuzu bugün itibariyle tamamen çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Bakan Öztürkler, “Yeni KKTC Pasaportlarının uluslararası standartlarda, çağdaş tasarımlarla ve tüm baskı, onay işlemleri KKTC Nüfus Kayıt Dairesinin baskı makinelerine uygun şekilde hazırlandığını belirtti”.

Yürütülen çalışmalar sonucunda E-Nüfus ve E-Kimlik projelerinin geliştirilmeye devam ettiğini, bu kapsamda 28 Temmuz 2022 tarihinde Sakinlerin Kaydı Tüzüğünde yaptıkları düzenlemeyle de yasal olan eksiklerin giderilerek, E-Nüfus ve E-Kimlik projelerinin geliştirildiğini açıklayan Öztürkler, “ Bu çalışmalar neticesinde; bundan sonra KKTC otoritesi altında yaşayan Maronitlere ve yerleşik Rumlara E-Kimlik projesi kapsamında yeni nesil çipli Mavi Kimlik verilecektir. Ayrıca KKTC’de daimi ikamet izinli olarak kalmakta olan yabancılara da yapılan düzenleme ile yeni nesil, çağdaş, uluslarası standartlarda, güvenlik kodları güçlü çipli Beyaz Kimlik verilecektir”dedi.

Yeni KKTC Pasaportlarının ülkemize hayırlı olmasını temennisinde bulunan Öztürkler, “bu vesile ile bir kez daha TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’ e ve gerek tasarım aşamasında, gerekse de diğer aşamalarda katkısı, emeği olan herkese teşekkür ediyorum”dedi.