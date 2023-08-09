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Öztürkler, “Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da”

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İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam gittiği Ankara’da ilk görüşmesini bugün öğlen saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdi.
Öztürkler, “Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da”

Bakan Öztürkler’in, resmi temaslar çerçevesinde bir araya geldiği Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 43/1988 Sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi Ve Adli Yardımlaşma konularında İşbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalar, İsias Davası ve Yeni Cezaevine taşınma süreci sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi hususları masaya yatırıldı.

 

“İSİAS DAVASI KONUSUNDA HASSASİYETLERİMİZ ORTAKTIR”

Gerçekleşen görüşmede, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası Millet olarak yaşadığımız acı ve Adıyaman’da kaybettiğimiz “Şampiyon Meleklerimiz” için“İsias Davası” konusundaki toplumsal hasassiyetlerimizi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’a aktardıklarını ifade eden Öztürkler, “Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un süreç konusunda Kıbrıs Türk Halkının hasasiyetlerini paylaştığını gördük. Sayın Tunç yanan yüreğimize su serpmiştir. İsias Davası konusunda hassasiyetlerimiz ortaktır. Dava sürecinin bizzat Adalet Bakanı Sayın Tunç tarafından da takip edileceğinin sözünü aldık” dedi. 

Öztürkler, adli yardımlaşma konularında yürütülen çalışmalar, suçluların iadesi ve Yeni Cezaevine taşınma süreci sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi konularında da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman, her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Öztürkler’in, yarın mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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