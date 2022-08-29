Öztürkler: Şehit Çocukları Arsalarının Altyapıları 2023’ün İlk Yarısında Tamamen Bitirilecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kermiya Bölgesinde yaklaşık 200 dönüm üzerine, 346 parsel olarak ayrılan şehit çocukları arsalarının altyapılarının tamamlanması için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kermiya Şehit Çocukları arsalarının 14 yıl gibi uzun bir süredir tamamlanamamasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Bakan Öztürkler, göreve gelir gelmez herkesin hassas olduğu bu konuda nihai sonuca varmak için eksikliklerin hızlıca tespit edildiğini ve altyapı çalışmalarının aksatılmadan devam etmesi yönünde adımlar atıldığını belirtti.

“ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI İÇİN 7MİLYON 700 BİN BEDELLE İHALEYE ÇIKILDI”

Kermiya Şehit Çocukları arsalarında yürütülen çalışmalar kapsamında bu yılın ilk aylarında su, telefon altyapılarının bitirildiğini, geriye kalan asfalt yol projesinin ilk etabı için ise 7 milyon 700 bin Türk Liralık bedelle ihaleye çıkıldığını ifade eden Bakan Öztürkler, “tüm altyapı çalışmalarını 2023 yılının ilk yarısında tamamlamış olacağız” dedi.

Bakan Öztürkler, Kermiya Şehit çocukları arsaları için 2022 yılı başında su, telefon ve yol ihalesine çıkıldığını, 14 yıldır tamamlanmayan alt yapı çalışmalarının başlatıldığını ancak yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle dalgalı kur sorunundan dolayı ihalelerin tamamlanamadan durduğunu, bu nedenle de altyapı işlerinin hepsinin bitirilemediğini açıkladı.

Öztürkler, “Kermiya Şehit Çocukları arsalarının altyapı çalışmalarında 2022 yılının ilk aylarında hazırladığımız ihale şartnamesinde yer alan su ve telefon alt yapıları bitirilmiş ancak asfalt yol işleri dalgalı kur nedeniyle tamamlanamamıştı. Konut Edindirme Birimimiz ile yaptığımız teknik değerlendirme ve çalışmalar sonrasında, yenilenen keşiflerle asfalt yol ihalesine çıkılarak, yolların yarıya yakınını 2022 yılında asfaltlayacak duruma geldik. Uzun yıllardır evlerini yapmak için bekleyen şehit çocuklarının hakkı olan bu arsalardaki altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanması adına, geri kalan asfaltlama işleri için gerekli planlamayı da yaptık. Kalan asfalt yol altyapıları ise 2023 bütçesi içerisine konuldu. Tüm altyapı çalışmaları 2023'ün ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır ”dedi.

Ülkeleri ve gelecek nesillerin özgürlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin çocuklarına ait arsaların altyapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için elinden geleni yapacağını ifade eden Öztürkler, “Şehit çocukları arsalarının altyapıları 2023’ün ilk yarısında tamamen bitirilecektir. Bu hassas konuda daha fazla gecikme, aksilik yaşanmamalıdır. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.