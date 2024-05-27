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Öztürkler: Soğuk hava deposu narenciye sektörü için stratejik bir yatırım

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UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerinin narenciye üreticileri ve bölge için, Güzelyurt Hastanesi’nin hızla tamamlanmasının ise Güzelyurt Bölgesi için önemli olduğunu belirtti.
Öztürkler: Soğuk hava deposu narenciye sektörü için stratejik bir yatırım

Yıllardır Narenciye üreticilerinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan Soğuk Hava Deposunun hayat bulması ile mevsimsel sıkıntıların en aza indirileceğini ifade eden Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla dün gerçekleştirdiğimiz ziyarette narenciye sektörü için çok önemli stratejik bir adım atılmıştır. Soğuk Hava Deposu ile modern ve teknolojik sistemlerle desteklenen soğuk ve donmuş muhafaza bölümlerinde, çalışkan üreticimizin ürünleri uzun süre korunabilecektir. Bu sayede üreticimizin alın teri de korunmuş olacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önce asrın projesiyle ülkemize sağladığı can suyundan sonra özellikle narenciye sektörü için hayati öneme haiz Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerinin hayat bulmasının bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

“Yapılacak yatırımların bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla bölgede Projenin yapılacağı alanın incelendiğini ve proje çerçevesinde yapılacakları uygulamaları ile gördüklerini açıklayan Öztürkler şöyle devam etti:

“Güzelyurt Bölgesi için özel bir gün yaşadık. İlk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş’ın proje ile ilgili sunumları gerçekleşti. Projenin tamamlanması ile çok ciddi kazanımlar elde edileceğini gördük. Ardından Güzelyurt ve bölge halkının uzun zamandır özlem duyduğu Güzelyurt Hastanesi inşaat alanı da incelendi. Burada artık çalışmaların tamamlanması adına hafta başı ihaleye çıkılacağı müjdesini aldık. Güzelyurt halkı Anavatan’ın bölgeye olan destek ve ilgisinden mutlu olmuştur. Yapılacak yatırımların özelde bölgemize, genelde de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına her zaman destek olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve emeği geçen herkese şahsım ve bölge halkımız adına teşekkür ediyorum.”

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