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Öztürkler, son bir yılda yüksek öğrenimdeki çalışmaları açıkladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdür Ziya Öztürkler, son bir yılda yaptıkları çalışmaları açıkladı, 'Yüksek Öğrenim Danışma Hattı'nın hizmete girdiğini de belirtti.
Öztürkler, son bir yılda yüksek öğrenimdeki çalışmaları açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdür Ziya Öztürkler kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir yılda yüksek öğrenimde neler yapıldığını açıkladı.

Öztürkler’in açıklaması şu şekilde:

“Bazen insanlar ne yaptınız diye soruyorlar? Durup dinliyorsun, geçen gün yine Bakanlık olarak yükseköğrenimde son bir yılda ne yaptınız diye sordular, ben de cevaplıyorum. Bakanlık olarak son bir yılda yükseköğrenimde ne yaptığımızı?

Yatay veya dikey geçiş yapmak suretiyle KKTC Üniversitelerine kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin YÖK ile yaşadıkları denklik sıkıntısı 19/07/2019 tarihinde Bakanımız ve T.C. YÖK Başkanı tarafından imzalanan Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı ile çözüme kavuşturduk.

Denklik konusu dışında ülkemiz yükseköğrenimine katkı koyacak İşbirliği Alanları, Kontenjanlar ve Eğitim, YÖKSİS ve e-Devlete Bilgi Aktarma gibi başlıklarda önemli hususlar karara bağlandı. Mutabakat Zaptının imzalanması öncesinde harcanan emek anlatılacak gibi değil.

KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören KKTC uyruklu erkek öğrencinin askerlik tecil işlemleri Müdürlüğümüz ve ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen istişare ve imzalanan protokol neticesinde toplu şekilde liste esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

MEB.0.00.98/19-33 sayı ve 2/08/2019 tarihinde yayınlanan 2 No’lu Genelge ile KKTC’de faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumlarının 2019-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış beş yıllık Stratejik planları” talep edilmiş ve Bakanlığımızda kayıt altına alınmıştır.

Ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen Yükseköğrenim alanında uzun zamandır ihtiyaç duyulan ve bu alanda ilk olma özelliği taşıyan Yükseköğrenim Strateji Belgesi hazırlanarak 2/10/2019 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Yödak ve Bakanlığımız işbirliği ile hazırlanarak yasal süreci Bakanlığımız adına Müdürlüğümüz tarafın dan yürütülen Yükseköğretim Kurumlarının Denetim Tüzüğü 15/10/2019 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüksek Öğrenim Danışma Hattı hizmete girmiştir. Geçen hafta yürürlüğe giren Danışma hattından birçok öğrencimiz yararlanmıştır.

Pandemi Döneminde ülkemizde kalıp kendi ülkelerine dönemeyen yükseköğrenim öğrencileri( uluslararası ) için 3126 paket gıda yardımı yapılmıştır.

Yine içinden geçilen bu süreçte burs hakkı olmayan, yurt dışında öğrenim gören ve KKTC’ye dönüş yapmayan gençlerimize sahip çıktık. 412 yükseköğrenim öğrencimize pandemi ödemesi adı altında maddi destek sağlanmıştır.”

 

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