Öztürkler: Türk Halkı, millet iradesine ve devletine sahip çıkmıştır

Bugünden tam 8 yıl önce kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Türk Halkı, tarih boyunca işgallere ve işgal girişimlerine karşı gösterdiği mücadele ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak, Türk demokrasisini, millet iradesini ortadan kaldırmak isteyenlere karşı, bir kez daha tarihte emsaline az rastlanan destansı bir direniş ortaya koymuştur.



Türk Halkı ortaya koyduğu milli birlik ruhu ve güçlü direnişle, Türkiye Cumhuriyeti için millet iradesinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya duyurmuş, bu uğurda yüzlerce şehit vermiş, binlerce insanımız ise yaralanarak gazi olmuştur.

Türk Halkının tek yürek olarak demokrasisine, millet iradesine ve devletine sahip çıktığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün tüm kahramanlarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.