  • BIST 11064.85
  • Altın 2556.417
  • Dolar 33.0765
  • Euro 36.0512
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADAÜ-SEN'den BEACH CLUB açıklaması

Öztürkler: Türk Halkı, millet iradesine ve devletine sahip çıkmıştır

» »
UBP Milletvekili, eski İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öztürkler: Türk Halkı, millet iradesine ve devletine sahip çıkmıştır

Bugünden tam 8 yıl önce kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Türk Halkı, tarih boyunca işgallere ve işgal girişimlerine karşı gösterdiği mücadele ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak, Türk demokrasisini, millet iradesini ortadan kaldırmak isteyenlere karşı, bir kez daha tarihte emsaline az rastlanan destansı bir direniş ortaya koymuştur.
 

Türk Halkı ortaya koyduğu milli birlik ruhu ve güçlü direnişle, Türkiye Cumhuriyeti için millet iradesinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya duyurmuş, bu uğurda yüzlerce şehit vermiş, binlerce insanımız ise yaralanarak gazi olmuştur.
Türk Halkının tek yürek olarak demokrasisine, millet iradesine ve devletine sahip çıktığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün tüm kahramanlarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Dursun İçin Umut Işığı: "Yaşam Destekçileri" Kampanyası %45 hedefine ulaştı15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:05
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:44
  • Türkiye’deki darbe girişiminin yıl dönümünde KKTC’de de etkinlikler düzenleniyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:08
  • 15 Temmuz 1974... Kıbrıs’ta Faşist Yunan Cuntası Darbesi'nin 50’inci yılı15 Temmuz 2024 Pazartesi 07:55
  • Yavru Külliye'nin bedeli 4,5 Milyara dayandı14 Temmuz 2024 Pazar 21:33
  • 2.500 baş sarımsak çalan 17 kişi tutuklandı14 Temmuz 2024 Pazar 18:21
  • Üstel, Yeşilırmak, Yedidalga ve Lefke’yi ziyaret etti14 Temmuz 2024 Pazar 18:14
  • Taçoy’dan 15 Temmuz mesajı: Çok daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız14 Temmuz 2024 Pazar 16:35
  • Özersay'dan UBP-DP-YDP hükümetine yaylım atışı..."Yolsuzluk, Rüşvet ve Partizanlık"14 Temmuz 2024 Pazar 16:26
  • Hasipoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: Vatan Savunması14 Temmuz 2024 Pazar 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti