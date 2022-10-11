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Öztürkler, UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi’nin, köklü geçmişi ve güçlü gençliği ile yoluna devam ettiğini belirtti.
Öztürkler, UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 47. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler’in mesajı şu şekilde:


“Bugün, Kıbrıs Türk Halkı’nın ulusal birliğinin, refahının ve özgürlüğünün en güçlü savunucu partimizin 47. Kuruluş yıl dönümünü halkımızdan aldığımız büyük güçle bir kez daha gurur içinde kutluyoruz.

Ulusal Birlik Partisi, yarım asırlık tecrübesi, mücadelesi ile Kıbrıs Türk Halkı’nın her alanda Anavatan Türkiye ile tarihsel, kültürel ve manevi bağlarının korunmasında, Ada’daki Türk varlığına sahip çıkılmasında, Kıbrıs Türkü’nün eşit, özgür ve egemen olarak barış içerisinde yaşamasında ortaya koyduğu ulusal politikalarla her zaman halkımızdan en güçlü desteği almış, halkımızın güvenine mazhar olmuştur.

Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türkü’nün ulusal davaya bağlılığının, devletine olan sevgisinin ve istikbal mücadelesinin en örgütlü olduğu, liberal düşünce ve ulusal karaktere sahip, 20 bine yaklaşan üye sayısı ile ülkemizin en büyük kitle partisidir.

Partimizin geleceğini devletimizin yüceltilmesi ve güçlendirilmesi olarak benimseyen örgütlerimizle her zaman ilerlemeden, demokrasiden, insanımıza hizmetten ve milli davadan yana olduk. Yarım asırdır bu mücadelede görev almış, bayrağı ileriye taşımış birçok insanımız vardır.

Bugün, aynı ruh ve ulusal bilinçle mücadelemizde öncü olan güçlü, çalışkan Kadın ve Gençlik Kollarımız başta olmak üzere partimizin ortaya koyduğu halktan yana çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin teminatıdır. Bugün, Ulusal Birlik Partisi dünden daha örgütlü bir şekilde köklü geçmişi, güçlü gençliği ile yoluna devam ediyor.

Bu vesile ile Ulusal Birliğimizin öncüleri, bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan Kurucu Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Başkanımız Rauf Raif Denktaş, Eski Genel Başkanlarımız Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay, İrsen Küçük ve unutulmaz Genel Sekreterimiz Dr. Salih Miroğlu’nu bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyorum.

Kıbrıs Türk Halkı’nın refahı, güvenliği, özgürlüğü ve devletimizin güçlenmesi için özveriyle çalışan tüm Ulusal Birlik Partili kardeşlerime ve üyelerimize sağlık ve esenlikler diler, Partimizin kuruluşunun 47. Yıl dönümünü en içten duygularımla kutlarım."

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