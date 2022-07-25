Öztürkler: ''Ülke Güvenliği ve huzuru için göreve geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği gibi bu konuda adım atığını ve atmaya devam edecek''

Ülke huzuru ve güvenlik açısından Polis Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren bakan Ziya Öztürkler, ülke Güvenliği ve huzuru için göreve geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği gibi bu konuda adım atığını ve atmaya devam edeceğini belirtti. Halkımızın huzuru ve ülkede kayıtlılığın sağlanması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz diyen Öztürkler, “Bu konuda gereğini yapmaya, adım atmaya devam edeceğim, geri durmayacağım” dedi.

Ülke içerisinde suça karışmış, kamu huzurunu, güvenliğini tehdit eden ve kaçak şekilde kayıt dışı yaşayan kişilere yönelik yasal işlemlerin devam edeceğini ifade eden Öztürkler, bunun yanı sıra kendi ülkelerinde suça karışmış, mafyalaşmış, çeteleşmiş sakıncalı kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesinin çok önemli olduğununda altını çizdi.

Bu hedefle ülkede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 2 hafta içerisinde yeni bir adım atacaklarını açıklayan Bakan Öztürkler, “esas olması gereken suça karışmış, mafyalaşmış kişilerin ülkeye girişilerine izin vermeyecek yapıları, mekanizmaları kurmak ve bu gibi sakıncalı kişileri yasaklı göçmen ilan etmektir. Bu konuda iki hafta içerisinde yeni bir adım atacağız” dedi.

ÖZTÜRKLER, “MAHKUMLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARINI ARTIK YILLIK PLAN VE SÜREKLİLİK ARZ EDECEK BİR SİSTEMLE YÜRÜTECEĞİZ”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Yeni Cezaevine geçiş süreci ve sonrası hakkında sorulan soruları da yanıtlayarak, Yeni Cezaevine temmuz ayı itibariyle kademeli geçişlerin başladığını, şu anda Yeni Cezaevinde yaklaşık 100 civarı tutuklu bulunduğunu, bu aşamada Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tutukluların önce Yeni Cezaevine gönderilerek belli süre bekletildiğini ve daha sonra mevcut cezaevine gönderildiğini açıkladı. Bununla birlikte temmuz ayı içerisinde kademeli olarak başlayan Yeni Cezaevine taşınma işlemleri sırasında eksikliklerin de görülerek giderilmesiyle taşınma işleminin devam edeceğini açıkladı.

Yakın zamanda 22 kişilik gardiyan münhalinin Kamu Komisyonu tarafından yapıldığını, yavaş yavaş Yeni Cezaevine geçişin kademeli olarak başlatıldığını ve talep edilen yeni kadroların tamamlanması ile taşınma işlemlerinin sonlandıracağını ifade eden Bakan Öztürkler, “Esas olarak üzerinde önemle durduğumuz mahkumların topluma kazandırılması yönünde yapacağımız, bu hedefle ortaya koyacağımız projelerin hayat bulmasıdır” dedi.

Hükümlülerin cezalarını çekmede, iyileştirilmesinde, emniyet, güvenlik ve disiplin ihtiyaçlarını dikkate alarak, bunun yanında insanlık onurlarını zedelemeden, yaşamla mücadelelerinde gerçek anlamda kendilerine katkı sağlayacak, ceza süreleri boyunca meşgul edici faaliyetler ile çok kapsamlı iyileştirme programlarınını hayata geçireceklerini açıklayan Öztürkler: “Mesleğim Hazır,, Aynı Dili Konuşuyoruz, Şiddetsiz İletişim Mümkün, Sağlıklı Yaşam-Güçlü Toplum, Kadınlar Başarır, Çevre Bilinci Ve İklim Değişikliliği İle Mücadele, Cezaevi Kütüphanesi, Eğitim Amaçlı Panel Ve Seminerler, El Emeği Haftası gibi belli başlıklarda yıllık müfredatlarda yer alacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Mahkumların toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlayacak koşulları sadece bina olarak değil, faaliyet, eğitim ve iyileştirme programları ile destekleyeceklerini ifade eden Öztürkler, “Yeni Cezaevine geçilmesi ile birlikte, daha önce de defatle dile getirdiğim, en çok önem verdiğim konulardan biri olan Mahkumların Topluma Kazandırılması çalışmalarını artık yıllık plan ve süreklilik arz edecek bir sistemle yürüteceğiz”dedi.

E-VİZE İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İçişleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde çalışılan ülkeye girişlerde E-Vize uygulaması projesinde teknik çalışmaların tamamlandığını ifade eden Bakan Öztürkler, projenin bütçelendirilmesi konusunda da destek bulduklarını açıkladı. Ülkeye girişlerde E-Vize uygulamasının çok önemli olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu ülkenin geleceği adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gelinen aşamada bütçesi tamamlandığı anda 1-1,5 ay içerisinde E-Vize uygulamasına geçebileceğiz. Televizyonlarda, radyolarda hep konuşuyor, anlatıyoruz. Benim için esas önemli olan projelerin, çağdaş sistemlerin hayat bulmasıdır. Konuştuğunuz kadar değil, ürettiğiniz kadar varsınız”dedi.

PROJENİN TAMAMLANMASI İLE ÇAĞDIŞI NÜFUS SAYIMLARINADA GEREK KALMAYACAKTIR

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Öztürkler, Projenin belli bir aşamaya geldiğini, çok önemli bir proje olduğunu bu hususta da belediyeler ve yerel yönetimler müdürlüğünün koordineli çalıştıklarını, iki aşamadan oluşan projenin cadde, soskak, yol isimleri, yapı numaratajları, hane halkı verilerinin sisteme işlenmesi ve nüfus kayıt sistemleri ile eşleştirilmesi sonucunda devlet olarak çok önemli bir dijital veri tabanına sahip olunacağının altını çizdi.

Bakan Öztürkler, “MAKS Projesini tamamlamak istiyoruz. Projenin tamamlanması ile çağdışı nüfus sayımlarınada gerek kalmayacaktır. Çağdaş dünyanın gereği olan planlama ve doğru analiz yapma imkanlarımız artacak, ülkedeki, iş yeri, binalar, çalışan, öğrenci ve vatandaşlara ait güncel verilere daha sağlıklı şekilde ulaşabileceğiz” dedi.