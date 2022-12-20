Öztürkler, “Ülkenin Geleceği, Güvenliği ve Kayıtlılığın Sağlanması Adına Hayati Bir Projedir”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Göreve geldikleri günden itibaren halkın en fazla şikayetçi olduğu, sıkıntı yaşadığı konuların başında gelen ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına sorunun kökenine inecek analizleri yaptıklarını, suç oranlarına dair verileri incelediklerini, Güvenlik Kuvvetleri ile Polis Teşkilatının raporları doğrultusunda önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

Bakan Öztürkler, göreve geldiğimiz ilk günlerde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ve halkımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda, ülke güvenliği ile kamu huzurunun sağlanması adına başlattığımız Muhaceret Sistemlerinin yenilenmesi, Muhaceret Affı ile ülkede kayıtlılığın artırılması, suça karışmış yabancıların deport edilmesi ve muhaceret sistemlerinin güncellemesine paralel olarak da ülkeye girişlerin kontrol altına alınması için E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturulması kararını almıştık” dedi.

KKTC’nin ekonomik kalkınmasında turizm ve yüksek öğrenim alanlarının başı çektiğini çok iyi bilen bir kişi olarak, bu alanlarda ülkenin gelişmesinin çok önemli olduğunu ve KKTC’nin geleceği için “E-Vize Otomasyon Sistemi” öncesinde ülke güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına birbirini tamamlayıcı birçok adım attıklarını hatırlatan Öztürkler, “İnsanımızın haklı serzenişine kulak verdik. Ülkemizin geleceği, refahı ve huzuru açısından hayati gördüğümüz bir projeye imza atmanın, halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”dedi.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına ortaya koydukları temel vizyonlardan biri olan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile en güvenli ülkelerden biri olacağımızın altını çizen Öztürkler, “kısa bir sürede E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi için bakanlık olarak tüm teknik çalışmaları yoğun bir çalışma temposu ile tamamladıklarını, projenin ihale aşamasına getirildiğini, 3 milyon 850 bin Türk Lirası teslimat bedeli ve 385 bin Türk Lirası garanti sonrası bakım hizmet bedeliyle de ihale edilen E-Vize Otomasyon Sistemi’nin, ülkenin geleceği, güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına hayati bir proje olduğuna dikkat çekti.

“ELEKTRONİK İŞLEMLER DÖNEMİNİN KAPISI AÇILACAK”

E-Vize Otomasyon Sistemi ile ülkeye gelecek olan yabancı kişilerin bilgileri daha adaya gelmelerinden önce sıkı bir süzgeçten geçirilecektir. Yabancılara ait bilgiler internet üzerinden, Muhaceret Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Vergi Dairesi gibi önemli 7 farklı kurumumuzdan oluşturulan ‘E-Vize Kontrol Ofisi’ tarafından kontrol edilecek ve uygun görüldüğü takdirde vizelendirilecektir.

Öztürkler, “E-Vize ile sınır güvenliğimizin artırılacak olması ve yabancıların kayıt altına daha sağlıklı şekilde alınmasının yanı sıra, kamu güvenliği için sakıncalı olan bir kişi daha adaya gelmeden önce bilineceğinden yıllardır sınır dışı için de devletin kasasından çıkan yüksek bedeller de ortadan kalkacaktır. E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturulmasında Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Polis Muhaceret Müdürlüğümüzün önemli katkıları olmuştur. Bu işbirliği sayesinde kurulan yapı ile yedi farklı kurumumuzdan oluşacak ‘E-Vize Kontrol Ofisi’nin entegre sistemlerle çalışması sağlanacak, yabancı kişilerin verileri ve sistem üzerindeki tüm kişi verileri tekilleştirilerek, ülkeye girişlere sıkı kontrol getirilecek ve e-devlet için önemli bir adım atılmış olacaktır”dedi.

Öztürkler, “E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturacağı temel yapı sayesinde, ileri aşamalarda sağlanacak sistemler arası tam entegrasyon ile de E-Devlet kapısı üzerinden elektronik işlemlerin kolayca yapılabileceğini, sistemin hayata geçirilmesiyle de yıllardır şikayetçi olduğumuz, kamu kurumlarında iş yapmak isteyen kişilerin oluşturduğu uzun kuyrukların da ortadan kaldırılarak, halkımızın hak ettiği çağdaş hizmetler noktasında ileri bir aşamaya geçilerek, elektronik işlemler döneminin kapısının açılacağını belirtti.