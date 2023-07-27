Öztürkler, “Ülkeye Girişlerde Sıkı Denetim Önceliğimizdir”

İçişleri Bakanlığı’nın Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına Polis Genel Müdürlünün 5 Temmuz 2023 tarihli güvenlik raporları doğrultusunda Rusya ve Kazakistan’da belge sahteciliği, görevi kötüye kullanma, yasa dışı örgüt kurma, tehditle mal alma ve daha birçok organize suça karışmış oldukları tespit edilen, İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan 7 Kazakistan uyruklu yabancının KKTC’ye girişi yasaklanmıştır.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN 7 KAZAKİSTAN UYRUKLU YABANCININ KKTC’YE GİRİŞİ YASAKLANDI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, “ilk günden itibaren hassasiyetle üzerinde durduğumuz ve temel vizyonumuz olarak belirlediğimiz kendi ülkelerinde organize suç örgütleri ile bağlantılı ve suça karışmış kişilerin KKTC’ye girmeden engellenmesi için çalışıyoruz. Tüm çabamız halkımızın huzuru ve ülke güvenliğini artırmak üzerinedir. Bu çerçevede e-vize uygulamasına kısa sürede geçilecektir. Mmuhaceret sistemleri, Polis Müdürlüğümüzün raporları ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile ülkemiz için önemli projeleri hayata geçireceğiz. Ülkeye girişlerde sıkı denetim önceliğimizdir. Bakanlar Kurulu’na götürdüğümüz önerge ile ülkemize girişleri Polis Müdürlüğümüz ve Güvenlik Kuvvetlerimizin raporları uyarınca sakıncalı bulunan 7 Kazakistan uyruklu yabancıyı yasaklı göçmen ilan ederek ülkeye girişleri engellenmiştir” dedi.

