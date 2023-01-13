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Öztürkler: Ulusal davamızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Denktaş, sadece Kıbrıs Türkünün değil, tüm Türk dünyasının saygı ve güvenini kazanmış ender bir liderdir” dedi.
Öztürkler: Ulusal davamızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bakan Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine yaşamını adayan,13 Ocak 2012 tarihinde kaybettiğimiz kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, milli davamızın en önemli liderlerindendi. Denktaş, Kıbrıs Türkünün kalbinde yaşamaya devam eden, güçlü karakter özelliklerine sahip, tarihe damga vurmuş özel ve unutulmaz bir liderdi.  


Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük mücadelesine yaşamını adayan, üstün Liderlik vasıflarına sahip olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın gelecek nesiller için verdiği mücadelesi, fikirleri, idealleri yaşamaya, bizler tarafından yaşatılmaya devam edecektir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş, geride bıraktığı mücadelesi ile sadece Kıbrıs Türkünün değil, tüm Türk dünyasının da saygı ve güvenini kazanmış ender bir liderdir.

Özgürlük ve varoluş mücadelemizde bayrağı Dr. Küçük’ten devralan Denktaş, ulusal davadaki kararlı duruşu ile KKTC’nin kuruluşunda öncü olmuş, halkımızın özgürlüğü, güvenliği ve egemen, bağımsız bir devlete kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır. Onun gösterdiği yolda, bizlere emanet ettiği devletimizi daha da güçlendirerek, egemenliğimize sahip çıkarak, ulusal davamızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Denktaş’ın fedakârlıkları, mücadele azmi ve ulusal davaya bağlılığı, halkına olan inancı, fikirleri bizlere ışık tutmaya, yol göstermeye devam edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin 11’inci sene-i devriyesinde bir kez daha kendisini saygı, özlem ve minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum”

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