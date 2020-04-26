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Öztürkler: Üniversitelerimizin eğitimleri dijital ortamda devam ediyor

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Öztürkler: Üniversitelerimizin eğitimleri dijital ortamda devam ediyor
Öztürkler: Üniversitelerimizin eğitimleri dijital ortamda devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, online eğitim süreciyle ilgili Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, pandemi süreci başladığından bu yana Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu ile irtibat halinde olduklarını belirterek hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için çok hızlı ve sistematik adımlar attıklarını kaydetti.

Bahar döneminde KKTC’de dijital eğitime geçilmesi yönünde karar aldıklarını hatırlatan Öztürkler, “Bununla ilgili bakanlar kurulu kararı da var. Şu anda KKTC’de aktif olan bütün üniversitelerimiz öğrencilerini mağdur etmemek adına eğitimlerini dijital ortamda düzenli bir şekilde devam ettiriyor.” diye konuştu.

Öztürkler, ara dönemlerde gözlem, ödev, proje ve online sınavlarla süreci yürüttüklerini belirtti.

Online eğitimle ilgili şu anda kendilerine gelen bir şikayet olmadığının altını çizen Öztürkler, üniversitelerin dijital eğitimin iyileştirilmesiyle ilgili Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ile de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, “Yükseköğrenim danışma hattımız da kuruldu. Oradan online eğitimle ilgili sıkıntısı olanlar WhatsApp danışma hattından yazıyor. Biz de bunları üniversitelere bildiriyoruz. Sıkıntısı olanlara üniversiteler aracılığıyla gerekli destek sağlıyoruz.” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta okuyan 30 bine yakın öğrencinin memleketlerine döndüğünü ifade eden Öztürkler, onların da dijital eğitim olanaklarından yararlanabildiğini vurguladı.

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