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Öztürkler: Vatandaşların hak ettiği çağdaş hizmetleri sunmak amacıyla bakanlık var gücüyle çalışıyor

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hafta boyunca bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, vatandaşların hak ettiği çağdaş hizmetleri sunmak amacıyla bakanlığın var gücüyle çalıştığını belirtti.
Öztürkler: Vatandaşların hak ettiği çağdaş hizmetleri sunmak amacıyla bakanlık var gücüyle çalışıyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, İskele Long Beach Sahili’nde atık suların akmasını önlemek üzere başlatılan çalışmalar ve kurulan komite çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kişisel sosyal medya hesabından "Yoğun tempo içerisinde geçen bir haftayı daha geride bıraktık" başlıklı yazısında İçişleri Bakanlığı'nın hafta boyunca yaptığı çalışmlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Öztürkler, İskele Long Beach Sahili’nde atık suların akmasını önlemek üzere başlatılan çalışmalar ve kurulan komitenin çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

“İSKELE ATIK SU ARITMA VE KANALİZASYON PROJESİ BAKANLAR KURULU’NUN GÜNDEMİNDE OLACAK”

İçişleri Bakanı Öztürkler, kısa sürede tüm paydaşların katkısıyla hazırlanan “İskele Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Projesini”n hazır hale getirildiğini kaydetti. Öztürkler, hazır hale getirilen projenin Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, vatandaşların hak ettiği çağdaş hizmetleri sunmak amacıyla bakanlığın var gücüyle çalıştığını belirtti.

Vatandaşların hak ettiği çağdaş hizmetlerin başında E-Nüfus Sistemine geçiş sürecinin önemli bir adım olduğunu hatırlatarak, KKTC vatandaşlarının doğumdan itibaren kimliklendirilmesi için “Sakinlerin Kaydı Tüzüğü”nde gerekli düzenlemelerin yapıldığına yer verdi. Öztürkler, kararın Baknalar Kurulu’nda geçildiğini belirterek, resimli yeni kimlik kartına sahip olan tüm çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaporta ihtriyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebileceklerini açıkladı.

Öztürkler açıklamasının devamında şu açıklamalarda bulundu:

“EMLAKÇILARIN KAYIT VE İŞLEMLERİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI” BAKANLAR KURULU’NA SUNULDU

Emlakçıların uzun süredir beklediği, “Emlakçıların Kayıt Ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısı”nda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu açıkladı.

Öztürkler, küresel olarak çipli pasaport cüzdanlarında yaşanan tedarik sıkıntısını aşmak ve vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak adına gerekli tüm çalışmaların ve görüşmeler yapıldığını belirtti.

Öztürkler’in açıklamasının devamı şöyle:

“Bu süreç zarfında vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’ne araçları ile yapacakları seyahatlerde pasaport yerine, çipli kimlik kartlarını kullanılabilmeleri için yoğun ve çok yönlü bir çalışma ortaya koyan çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İnsan konuştuğu kadar değil, ürettiği kadar vardır. İnsanımızın mutlu olması, hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.”

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