  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Öztürkler: Vatandaşlık konusunda hak sahiplerine haklarının verilmesi gerekiyor

» »
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, vatandaşlık hakkının önemine vurgu yaparak, hak sahiplerine haklarının verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.
Öztürkler: Vatandaşlık konusunda hak sahiplerine haklarının verilmesi gerekiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye cevap vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, vatandaşlık hakkının önemine vurgu yaparak, hak sahiplerine haklarının verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.

Öztürkler, imzalanan protokolde yer alan "aile birleşimi ve vatandaşlıkla" ilgili konuyu anlatarak, şu anki yasada anne veya babası vatandaşlık kazanan 18 yaş üstü kişilerin vatandaş olamadığını ayrıca eşten dolayı vatandaşlık alan kişilerin önceki eşinden olan 18 yaş üstü çocuklarının da vatandaş olamadığını söyledi.

Öztürkler, bu gibi sıkıntıların önceki hükümetler döneminde Bakanlar Kurulu kararlarıyla çözümlendiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 Mayıs Futbol Şenliği Yapıldı24 Mayıs 2022 Salı 17:39
  • Olgun Amcaoğlu: Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz24 Mayıs 2022 Salı 17:11
  • Özçınar Kıbrıs Gazileri’ni Ağırladı24 Mayıs 2022 Salı 17:06
  • Meclis'te kavga çıktı... UBP Vekili Yeşilırmak CTP Vekili Barçın'ın üzerine yürüdü...24 Mayıs 2022 Salı 16:05
  • "KKTC dibe vurdu, çarklar durdu, açlık sorunu başladı."24 Mayıs 2022 Salı 14:41
  • Atun: Temel mesele ülkenin sürdürülebilir mali bir yapıya sahip olabilmesidir24 Mayıs 2022 Salı 13:51
  • Özersay: "Anti demokratik uygulamalar artarak devam edecek"24 Mayıs 2022 Salı 13:48
  • Erhürman: Bu protokol anayasal düzeni değiştirme çabasıdır!24 Mayıs 2022 Salı 13:46
  • Evkaf, Birkan Uzun anısına verilecek olan öğrenci bursunun kriterlerini açıkladı24 Mayıs 2022 Salı 13:36
  • Yunanistan basını: 'Erdoğan köşeye sıkıştı'24 Mayıs 2022 Salı 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti