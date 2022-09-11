Öztürkler: “Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve sanat alanlarında ülkemizi dünyaya duyuruyor.”

Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” kişisel sergisi, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’

Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” kişisel sergisi, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı

Sanatçı Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan kişisel sergisi “Teolojik ve Politik Kapriçyolar”, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Hakan Daloğlu’nun Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılan “Faust” ve “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” isimli kişisel resim sergileri ile birlikte Teolojik ve Politik Kapriçyolar” sergisi de 23 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Hakan Daloğlu’nun 160 eseri bir araya getiren sergileri, hayal ile aklı bir araya getiren ve beklenmedik değişimleri gözler önüne seren olan serbest şekilde çalışılmış eserden oluşuyor.

Pek çok davetlinin katıldığı “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” kişisel sergisinin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve sanatçı Hakan Daloğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hakan daloğlu’na İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası takdim edildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilimi ve sanatı aynı potada eriterek, bu toprakları ve üzerinde yaşayan insanların hayatlarını zenginleştirmek için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Bu hafta yaptığımız açılışlar da bu çabanın en güzel ürünlerinden.”

Konuşmasına, yeni eğitim dönemi ile birlikte kültür sanat etkinliklerine de hız verdiklerini söyleyerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Denizcilik Tarihi Müzemiz TEAL’in girne limanında, kendisi için özel olarak hazırlanan alana alındığı törenimizin hemen sonrasında; yeni bir sergi açılışı için bir aradayız. Sadece iki gün önce ise yine kıymetli sanatçımızın eserlerinden oluşan ‘Faust’ ile ‘Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote’ isimli kişisel sergilerinin açılışını, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda gerçekleştirdik. Bu yoğunluk, ve art arda yapılan açılışlar; Yakın Doğu Oluşumu’nun ülkemiz kültür sanat atmosferini zenginleştirmek için sarfettiği büyük çabanın sadece küçük bir bir kesiti niteliğinde adeta” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi; Yakın Doğu Üniversitesi, bilimi ve sanatı aynı potada eriterek, bu toprakları ve üzerinde yaşayan insanların hayatlarını zenginleştirmek için çalışmaya ve üretmeye hiç durmadan devam ediyor. İşte bu yaptığımız açılışlar da bu çabanın en güzel ürünlerinden” dedi.

Ziya Öztürkler: “Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve sanat alanlarında ülkemizi dünyaya duyuruyor.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” kişisel desen sergisinin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Bugün burada Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu özel açılışında yer almak benim için çok büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Eğitim hayatını Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladığını belirten Bakan Öztürkler, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin benim için yeri çok ayrıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını burada tamamlayan biri olarak söylemeliyim ki; Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, kültür, sanat ve daha nice alanlarda üzerimde emeği çoktur” ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Öztürkler, “Sanat ve kültür toplumun meydana gelmesini sağlayan en önemli parçalardan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür ve sanatı ise Yakın Doğu Ailesi’nin vizyonu ve yaratıcılığı sayesinde yükselmiştir” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Oluşumu’nun sadece kültür ve sanata değil birçok alanda da kendini kanıtlayıp, ülkesini ileri noktalara götürdüğünü söyleyen Bakan Ziya Öztürkler, “Her ne kadar siyasi anlamda bazı zorluklarla karşı karşıya olsak da Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve sanat alanlarında ülkemizi dünyaya duyuruyor” dedi.

Bakan Ziya Öztürkler, “Bizleri bu eşsiz eserlerle ve onları ortaya çıkaran sanatçılarımızla tanıştıran Yakın Doğu Üniversitesi’ne bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umarım, gelecek nesillere de örnek olarak kültür sanat aşkını aşılayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hakan Daloğlu: “Umarım bu eserler kalbinize dokunur. Çünkü ben, çok sessizce söyleyebileceğim şeyleri bu eserlerle sizinle paylaşıyorum.”

Sanatçı Hakan Daloğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı sergilerinin açılış konuşmasına, “Teolojik ve Politik Kapriçyolar bir desen sergisidir ve aslında tam olarak hayalin akıl ile birleştiği bir serüvendir” sözleri ile başladı. Daloğlu, yaptığı bu çalışmaların çok özel olduğunu vurgulayarak, “Bir sanatçı her zaman derin düşünmeli. Bu eserlerin hepsi hayalimizi ve aklımızı ortaya koyarak oluşturduğumuz eserler bu yüzden biz bu eserlere Kapriçyolar diyoruz” sözleri ile eserlerindeki derin anlamdan söz etti.

Aristoteles’in sözünü hatırlatan sanatçı Hakan Daloğlu “İnsan politik bir hayvandır. Bizlerde yaşadığımız politik ve gerçekçi anları hayal gücümüzle birleştirip eserlerimize yansıtmaya çalıştık” dedi. Eserleriyle, sanatseverleri şaşırtmak ve bilinç kazandırmak istediğini söyleyen sanatçı Hakan Daloğlu, “Umarım bu eserler kalbinize dokunur. Çünkü ben, çok sessizce söyleyebileceğim şeyleri bu eserlerle sizinle paylaşıyorum” dedi.