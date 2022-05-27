  • BIST 2.436,48
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.2393
  • Euro 17.3793
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Öztürkler: Yasa tasarıları sorunların giderilmesini sağlayacak!

» »
Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden iki yasa tasarısının Meclise sevk edildiğini duyurdu.
Öztürkler: Yasa tasarıları sorunların giderilmesini sağlayacak!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden iki yasa tasarısının Meclise sevk edildiğini duyurdu.

Öztürkler "Yasa tasarılarının hayata geçmesi ile yaşanan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

Görevler ve makamlar ürettiğin kadar değerlidir.

Bakanlığımız tarafından Bakanlar Kurulu’na gönderilen iki yasa tasarısı Meclise sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde tüm aşamalarıyla tartışılıp, Mecliste onaylandıktan sonra yasallaşacak tasarılarından “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına olanak sağlanacaktır.

“Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da mevcut yasa günümüz çağdaş koşulları doğrultusunda revize edilmiş, cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Zaman mevhumu gözetmeksizin yoğun bir şekilde çalışan, katkı sağlayan ve daha önce yasaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yasa tasarılarının hayata geçmesi ile yaşanan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler: Yasa tasarıları sorunların giderilmesini sağlayacak!27 Mayıs 2022 Cuma 17:21
  • Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kalkıyor27 Mayıs 2022 Cuma 17:13
  • Sınır kapılarında büyük değişim yaşanacak27 Mayıs 2022 Cuma 17:03
  • İşte yangının nedeni!27 Mayıs 2022 Cuma 16:57
  • Erhürman'dan yangın yorumu... Bölge 'olağan şüpheli'27 Mayıs 2022 Cuma 16:47
  • LTB yardıma gidiyor!27 Mayıs 2022 Cuma 16:45
  • Alsancak Belediyesi yardım çağrısı yaptı27 Mayıs 2022 Cuma 16:45
  • Yangın kontrol atlına alınamadı... Helikopterler müdahale eidyor...27 Mayıs 2022 Cuma 16:42
  • Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız27 Mayıs 2022 Cuma 16:42
  • Maliye Bakanı Atun: "Maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldı"27 Mayıs 2022 Cuma 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti