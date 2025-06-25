Öztürkler: YÖDAK'ın ENQA gözlemci üyeliği yükseköğretim açısından önemli

Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, YÖDAK’ın ENQA’ya yeniden gözlemci üye olmasının, KKTC yükseköğretimi için önemli bir adım olduğunu belirterek, bu gelişmenin üniversitelerin uluslararası tanınırlığını ve akademik kalitesini artıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK), Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansları Birliği’ne (ENQA) yeniden gözlemci üye olarak kabul edilmesinden dolayı YÖDAK Başkanı ve üyelerini tebrik etti. Öztürkler, bu önemli gelişmenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretim sistemi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve beraberindeki heyeti kabulünde açıklamalarda bulunan Öztürkler, ENQA üyeliğinin, ülke üniversitelerinin Avrupa Yükseköğretim Alanı ile entegrasyonunu güçlendireceğini belirtti.

Yükseköğretim alanının geniş uluslararası öğrenci profiliyle bölgenin eğitim üssü olma hedefini her geçen gün pekiştirdiğini ifade eden Öztürkler, söz konusu üyeliğin Bologna Süreci, kalite güvencesi kriterleri ve akademik şeffaflık açısından ciddi bir değer taşıdığını kaydetti.

YÖDAK’ın sürdürdüğü kararlı çalışmalar sayesinde elde edilen bu üyeliğin, KKTC yükseköğretiminin “Bölgesel marka değeri” oluşturma hedefine önemli katkı sağladığını belirten Öztürkler, bu gelişmeyle birlikte ülkedeki üniversitelerin yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda nitelikli akademisyenler ve araştırmacılara da cazip hale geldiğini söyledi.

Öztürkler, ENQA gözlemci üyeliği ile üniversitelerin eğitim-öğretim kalitesinin yanı sıra uluslararası tanınırlığının da artacağını belirterek sözlerini tamamladı.