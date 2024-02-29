Öztürkler’den iddialara yanıt

Öztürkler, “7 yıl ODTÜ Kalkanlı yönetim kurulunda yer aldım… DAÜ mütevelli heyetinde bulundum… Alın terimle aldığım birçok diplomam ve bilimsel yayınım vardır… Özgeçmişim hakkında gerekli bilgileri meclis sayfasından ulaşabilirsiniz…” ifadelerini kullandı.

ÖZtürkler, “Birçok üniversite akademik çalışmalara katılmış, derslere girmiş ve bilimsel çalışmalarda imzam olan bir akademisyen yönüm de vardır…” dedi ve şöyle devam etti:

“2020 – 2021 yılında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinden de misafir akademisyen olarak projelere katılmam, yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere projeler hususunda akademik katkımın olması istenmişti. Bu benim tarafından da olumlu karşılanmıştı. İş yoğunluğundan dolayı bunun devamı gelmemiştir. 2022 yılı itibariyle de ilgili üniversitenin herhangi bir birimde akademik çalışmam olmadığı gibi kadrosunda yer almam da söz konusu değildir. Bu açıklamayı yapmışken şunu da belirteyim ilgili üniversitenin mütevelli heyetinde de hiçbir zaman yer almadım.

Ha! şunu dikkatinize getireyim akademik gelişimim ve kendimi geliştirmek için üniversitelerde, akademik ortamlarda projelerde yer almaya devam edeceğim. Bu bir eleştiri unsuru değil benim için doğal bir gelişim sürecidir.”