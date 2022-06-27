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Öztürkler’den, İskele Kaymakamı Toroslu’ya Özel Teşekkür

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İçleri Bakanı Ziya Öztürkler, yangının ardından açıklamalarda bulundu.
Öztürkler’den, İskele Kaymakamı Toroslu’ya Özel Teşekkür

Öztürkler şunları söyledi:

Ülke olarak dört gün boyunca adeta hepimizin yüreğinde aynı zamanda ekosistemimizde derin izler bırakan bir kabus yaşadık.  Bir kez daha memleketimize geçmiş olsun, hepimize ders olsun diyorum. Elbette yaralarımızı bilimsel veriler ve uzmanların görüşleri çerçevesinde hep birlikte saracağız. 
Yangın felaketi ile mücadelede birçok isimsiz kahramanın emeği vardır: İtfaiyecilerimiz, Sivil Savunma ekipleri, Belediyelerimizin değerli personelleri, Orman Dairesi çalışanları, her zaman yanımızda olan askerimiz, polisimiz, özel sektörden yardımlarını esirgemeyen kurumlarımız, iş insanlarımız, Eczacılar Birliği ve yüreğiyle mücadeleye koşan değerli halkımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.
Sadece görevi icabı değil, vatan sevgisiyle de yangınla mücadelemizde hepimizin yüreğine su serpen, felaketin ilk anından itibaren Bakanlığımız adına gereken her türlü girişimi, koordinasyonu, bilgilendirmeyi yüreğini ortaya koyarak başarı ile sağlayan değerli Kaymakamımız Ertuğrul Toroslu 'ya özel olarak şahsım ve bakanlığımız adına da teşekkür ederim.

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