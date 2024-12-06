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Öztürkler’den KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ziyaret

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Öztürkler, Ankara temasları çerçevesinde beraberindeki heyet ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.
Öztürkler’den KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ziyaret

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin mini bir Dışişleri Bakanlığı gibi 35 personel ile çalıştığını belirterek, Öztürkler’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Korukoğlu, Ankara’da ve çevre illerde yaşayan KKTC vatandaşlarına hizmet verdiklerini ve yabancı misyonlarının bulunmadığı ülkeler ile de temasın buradan sağlandığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, öğretmenlik ve bürokratlık yıllarında birçok defa Büyükelçiliğe hem kültür hem de YÖK ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Öztürkler, Ankara Büyükelçiliği’nin önemine dikkat çekerek, büyükelçiliğin diplomasi, eğitim, sağlık ve dış temsilciliklerle temaslar açısından önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Öztürkler, “Başarılı çalışmalar yapıyorsunuz, bunun devamını dilerim,” ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi.

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