Öztürkler'den UBP ambleminin yakılmasına tepki

Öztürkler, dün Meclis önünde Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemde UBP ambleminin yakılmasıyla ilgili olarak, “Partimin atkısının yakılmasını doğru bulmuyor bu eylemi gerçekleştirenleri de kınıyorum.” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Öztürkler dün Meclis önünde Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemde UBP ambleminin yakılmasına kişisel sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

İşte Öztürkler'in paylaşımı:

Eleştiriye tabii ki açığız...

Eylem en doğal hakkınız...

Saygı çerçevesinde söylem de bir erdemdir...

Yıllardır hangi konumda olursam olayım ülkem için çalıştım, ürettim, bundan sonrada elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim.

Partimin atkısının yakılmasını doğru bulmuyor bu eylemi gerçekleştirenleri de kınıyorum.

Bu arada senaryosu çizilmiş oyunların hepsinin farkındayız.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya asla müsade etmeyiniz.