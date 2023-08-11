Öztürkler,”Düzensiz Göçle Mücadele Konusunda Eylem Planı Hazırlanacaktır”

Bakan Öztürkler’i askeri törenle karşılayan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, karşılama sonrasında, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir süre baş başa görüştükten sonra Bakanlık toplantı salonunda heyetler arası toplantıya geçildi.

Heyetler arası toplantıda, 20 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “KKTC Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyetince Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı” çerçevesinde atılacak adımlar, yürütülecek çalışmalar başta olmak üzere, KKTC’ye girişlerde güvenliğin artırılması ve kamu huzurunun sağlanması adına uygulanması planlanan e-vize otomasyon sistemi, düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi ve bu amaçlarla yapılacak eğitim çalışmalarının planlanmasının ele alındığı açıklandı.

Heyetler arası toplantıda konuşan Öztürkler, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde kendimizi evimizde hissediyoruz. Mevkidaşım Sayın Yerlikaya ile aynı hedeflerle ve ülkü birliği içerisinde çalışmaktan çok mutluyuz. Bugün heyetler arası başlattığımız çalışmalara yarın Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nde heyetlerimizin yapacağı toplantı sonrasında oluşacak eylem planı çerçevesinde hızlıca hareket edilecektir. Son yıllarda artarak küresel bir sorun haline gelen düzensiz göçle mücadele amacıyla, ülkemizin güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına attığımız adımlara ek olarak işbirliğimizi ileriye taşıyoruz. KKTC’de kuracağımız “Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin hızlıca hayata geçirmek ve Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı ile tam koordinasyonun sağlanması için eylem planımızı hazırlıyoruz” dedi.

“BAKAN YERLİKAYA VE HEYETİ İLE ÇOK KAPSAMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yerlikaya ve heyeti ile çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürkler, ”Düzensiz Göç ve KKTC içerisindeki düzenli göç diye tanımlanabilecek izinsiz kalan yabancılara karşı da tedbirler alınacağını ve ortaya çıkacak eylem planı çerçevesinde kazananın KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı olacağını söyledi.

Öztürkler, toplantı sonunda mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya destekleri, konukseverlikleri için KKTC hükümeti ve Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkür etti.

Bakan Öztürkler’e Ankara temasları esnasında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı M. Mesut Ener, KKTC Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlar ve Bakanlık Danışmanı Naim Pınar’da eşlik etti.