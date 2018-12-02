Öztürk'ten Kırbaç gösteren Manavoğlu'na tepki. "Biz hukuk devletiyiz"

İşte o açıklama;

Bazı Milletvekilleri Hukumette olduklarını unutuyor herhaldeki bir gun sopa gostererek bir gun kirbac gostererek suc oranların arttigini bunun sopa veya kırbaçla halolacağina vurgu yapıyorlar . Et de ellerinde satır da gerekli önlemleri ve tetbirleri alacaklarsa alsınlar, alamayacaklarsa Devletle dalga geçer gibi sopa ve kırbaç göstermesinler Şiddete karşı şiddet de bir suçtur. Biz Hukuk devletiyiz, Hukuku isletin Sayin Manavoglu. Adalet mülkün temelidir.

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Bu kez o vekil kırbaç paylaştı...