Öztürk’ten UBP Kurultayı’nda Usulsüzlük İddiaları!

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı’nda divan başkan yardımcısı olarak görev yapan İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, oy verme ve sayım süreçlerinde ciddi usulsüzlükler yaşandığını öne sürdü. Öztürk, tüzüğe ve yasalara aykırı birçok uygulamanın gerçekleştiğini ve bu durumu kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Öztürk’ün basın açıklamasında yer alan iddialara göre, kurultay sırasında kurallar hiçe sayıldı ve seçim süreci büyük hatalarla doluydu. İşte detaylar:

Kurultayda Tüm Kurallar İhlal Edildi!

Yasemin Öztürk, kurultayda hiçbir kurala uyulmadığını ve bu durumun hem divan hem de parti yetkilileri tarafından göz ardı edildiğini dile getirdi. Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği listelere atılması gereken imzaların, hiçbir resmi niteliği olmayan A4 kağıtlarına attırıldığını belirtti. Ayrıca, üye olmayan kişilerin oy kullanmasına izin verildiğini, bu kişilerin itiraflarına rağmen divan başkanının bu konuda herhangi bir işlem yapmadığını iddia etti.

Öztürk’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sandıklardan top top fotokopi oylar çıktı. Bu duruma itiraz etmeme rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Usulsüzlüklerin tavan yaptığı bu kurultayda, divana gelen itirazlar tamamen göz ardı edildi."

Oy Pusulalarında Usulsüzlük!

Öztürk, kurultayda kullanılan oy pusulalarının arkasında divan başkanı ve başkan yardımcısının imzalarının yer alması gerektiğini, ancak bu imzaların olmadığını belirtti. Bu durumun usule aykırı olduğunu ifade eden Öztürk, oy pusulalarına dokunmasına dahi izin verilmediğini ve bu pusulaların adeta kaçırıldığını söyledi. Özellikle divan üyesi Hakan Fellahoğlu’nun oy pusulalarını elinden çekip alarak kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Öztürk, seçim sonucunda tutulması zorunlu olan boş, geçersiz ve kalan pusulalarla ilgili hiçbir tutanak tutulmadığını vurguladı.

Bu sebeple, usulsüz bir şekilde elde edildiğini düşündüğü kurultay tutanaklarına imza atmayacağını açıkladı.

Parti Meclisi Seçimi de Şaibeli!

Yasemin Öztürk, UBP’nin Parti Meclisi seçiminde de kuralların ihlal edildiğini öne sürdü. Kurultayın ertesi günü yapılan Parti Meclisi oylamasında, aynı divan kurulunun görev yapması gerektiğini ancak kendi bilgisi ve onayı olmadan bir seçim yapıldığını ifade etti.

"Gizli oy, açık tasnif ile belirlenen üyelerin aldıkları oylar konusunda ne bilgim ne de tutanaklarda imzam vardı." diye ekledi.

Bu süreçte seçici iradenin oylarının doğru bir şekilde tecelli etmesi için, kullanılan oyların isim isim ve tek tek kontrol edilerek yeniden sayılması gerektiğini belirtti. Öztürk, bu itirazlarının dikkate alınmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Fatoş Ünal Krizi!

Yasemin Öztürk, basın açıklamasının bir diğer bölümünde Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal’ı hedef aldı. Kurultay sırasında hiçbir resmi yetkisi olmamasına rağmen Ünal’ın olağanüstü yetkilerle hareket ettiğini iddia eden Öztürk, Ünal’ın kendisine ve eşine yönelik tehditkâr tavırlar sergilediğini belirtti. Özellikle eşi Muhammed Öztürk’ün kurultayda görevli olduğu esnada Ünal’ın divana gelip eşine bağırdığını ve “Bunu kim nasıl salona aldı? Polis çağırıp dışarı attıracağım” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Yasemin Öztürk, Fatoş Ünal’ın ayrıca UBP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Taçoy ile tartışmaya girdiğini ve kurultay boyunca birçok partiliye karşı agresif tavırlar sergilediğini iddia etti.

Öztürk, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in, Fatoş Ünal’ın bu gücü ve cüretini nereden aldığını açıklamak zorunda olduğunu ifade etti.

Sonuç

İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP kurultayında yaşandığını iddia ettiği usulsüzlüklerin araştırılması gerektiğini belirterek, parti içerisinde yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağını açıkladı. İtirazlarının karşılık bulmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağını vurgulayan Öztürk, kurultayın şeffaf ve adil bir şekilde sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından UBP yetkililerinin ve kurultay görevlilerinin konuya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Kurultay sürecine ilişkin tartışmaların ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.