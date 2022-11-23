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ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında yeni bir gelişme

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ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı
ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında yeni bir gelişme

Mehmetçik - Pamuklu Dörtyol kavşağı üzerinde meydana gelen ve Hasan ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre yürütülen soruşturmada kazaya, anayola dikkatsiz bir şekilde çıkış yapan bir otobüsün sebep olduğu anlaşıldı. Otobüs şoförü tutuklandı

Polisten yapılan açıklama şöyle:

22.11.2022 tarihinde, Karpaz - İskele Anayolunun, Mehmetçik - Pamuklu Dörtyol kavşağı üzerinde meydana gelen ve Hasan ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma; Rasim ÇEBİ (E-59) yönetimindeki TME 809 plakalı Otobüs ile Pamuklu köyü içerisinden Gazimağusa-Karpaz Anayolu istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşakta durmayarak anayola çıkış yapması neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Otobüs şoförü Rasim ÇEBİ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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