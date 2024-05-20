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Özür dileyerek duyurdular... 3 Saat elektriksiz kalacaklar...

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KIB-TEK yarın Balıkesir Köy Girişi'ne elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Özür dileyerek duyurdular... 3 Saat elektriksiz kalacaklar...

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

21 Mayıs 2024 Salı günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Balıkesir Köy Girişi'ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 

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