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Özür dileyerek duyurdular... O bölgeler 2 saat elektriksiz kalacak...

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KIB-TEK yarın Alayköy Köy girişi ve Gönyeli Mandıralar bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Özür dileyerek duyurdular... O bölgeler 2 saat elektriksiz kalacak...

KIB-TEK'^ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

16 Ocak 2024 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Alayköy Köy girişi ve Gönyeli Mandıralar bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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