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Özür dileyerek duyurdular... O bölgeye elektrik verilemeyecek...

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KIB-TEK yarın Kayalar-Sadrazamköy anayoluna elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Özür dileyerek duyurdular... O bölgeye elektrik verilemeyecek...

KIB-TEK'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: 

07 Şubat 2024 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında; Kayalar-Sadrazamköy anayoluna elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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