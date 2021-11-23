Özüşen: Ödenmeyen Alacaklar Yüzünden İşçinin Tahammülü Kalmadı

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesinde 17 Kasım’da başlattığı günde 4 saatlik grevi dün çalışanların alacaklarına ilişkin bir miktar ödeme yapılması üzerine 30 Kasım’a kadar askıya aldı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, belediye çalışanlarının alacaklarına ilişkin 1 milyon 700 bin TL ödeme yapılması üzerine grevi dün itibarıyla askıya aldıklarını kaydetti.

Özüşen, 30 Kasım’a kadar grevi askıya aldıklarını ay sonu maaşlar ödenmezse grevin tekrar başlatılacağını kaydetti.

Özüşen, yapılan ödemeye rağmen, Belediye Başkanı ile yapılan protokol çerçevesinde belediye çalışanlarının 2020 yılı nisan-mayıs-haziran ve temmuz aylarına denk gelen 350 bin TL’lik ek mesailerinin ödenmediğini, belediye şirketi Gamabel çalışanlarının 300 bin TL’ye denk gelen maaşlarının ödenmediğini, gündelikçi personelin iki aylık 260 bin TL alacağının da ödenmediğini söyledi.

Özüşen belediye personelinin 2020 yılı nisan ayından beridir birikmiş ek mesai alacakları olduğunu da hatırlattı.

Belediyeden emekli 9 kişinin kıdem tazminatlarını hala alamadığını belirten Özüşen, gününde ödenmeyen maaş ve ücretlerin belediye çalışanlarını sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Kredi çekmeyen insan olmadığını, bir çok kişinin döviz borcu bulunduğunu vurgulayan Özüşen, zamanında maaş alamadığı için krediyi ödeyemeyenlerin faiz farkı ile karşı karşıya kaldığını, kur farkındaki artış nedeniyle de döviz borcu ödemelerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Özüşen, ödenmeyen alacaklar yüzünden işçinin tahammülünün kalmadığını sözlerine ekledi.