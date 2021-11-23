  • BIST 1.785,09
  • Altın 720,28
  • Dolar 12,6031
  • Euro 14,2052
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Özüşen: Ödenmeyen Alacaklar Yüzünden İşçinin Tahammülü Kalmadı

» »
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesindeki Grevi Askıya Aldı
Özüşen: Ödenmeyen Alacaklar Yüzünden İşçinin Tahammülü Kalmadı

Mağusa Türk Genel İş Sendikası,  Gazimağusa Belediyesinde 17 Kasım’da başlattığı günde 4 saatlik grevi dün çalışanların  alacaklarına ilişkin bir miktar  ödeme yapılması üzerine 30 Kasım’a kadar askıya aldı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan  Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen,  belediye çalışanlarının  alacaklarına ilişkin 1 milyon 700 bin TL ödeme yapılması üzerine  grevi dün itibarıyla askıya aldıklarını kaydetti.

Özüşen,  30 Kasım’a kadar grevi askıya aldıklarını ay sonu maaşlar ödenmezse grevin tekrar başlatılacağını kaydetti.

Özüşen,  yapılan ödemeye rağmen,  Belediye Başkanı ile yapılan protokol çerçevesinde  belediye çalışanlarının 2020 yılı  nisan-mayıs-haziran ve temmuz aylarına denk gelen 350 bin TL’lik ek mesailerinin ödenmediğini,  belediye şirketi Gamabel çalışanlarının 300 bin TL’ye denk gelen maaşlarının ödenmediğini, gündelikçi personelin iki aylık 260 bin TL alacağının da ödenmediğini söyledi.

Özüşen belediye personelinin 2020 yılı nisan ayından beridir birikmiş ek mesai alacakları olduğunu da hatırlattı.

Belediyeden emekli 9 kişinin  kıdem tazminatlarını hala alamadığını belirten Özüşen,  gününde ödenmeyen maaş ve ücretlerin  belediye çalışanlarını sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Kredi çekmeyen insan olmadığını, bir çok kişinin döviz borcu bulunduğunu  vurgulayan Özüşen,  zamanında maaş alamadığı için krediyi ödeyemeyenlerin faiz farkı ile karşı karşıya kaldığını, kur farkındaki artış nedeniyle de döviz borcu ödemelerinde  ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Özüşen, ödenmeyen alacaklar yüzünden  işçinin tahammülünün kalmadığını sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Şömineli Ev”in restoran amaçlı kiralanması protesto edilecek17 Kasım 2021 Çarşamba 10:53
  • Doç. Dr. Ege Uluca Tümer ‘Şömineli Ev’ hakkında açıklama yayınladı16 Kasım 2021 Salı 16:14
  • Eylem Var15 Kasım 2021 Pazartesi 18:06
  • Kıbrıs Zafere Doğru Dizisinin Oyuncuları, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı15 Kasım 2021 Pazartesi 14:47
  • Gazimağusa’da tutuklama11 Kasım 2021 Perşembe 14:13
  • 4 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı09 Kasım 2021 Salı 16:03
  • Mağusa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!09 Kasım 2021 Salı 10:01
  • Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil08 Kasım 2021 Pazartesi 15:34
  • Tatar: Yan Yana İki Eşit Egemen Devlet Modeliyle Yaşamaya Devam Edeceğiz05 Kasım 2021 Cuma 17:23
  • Tatar: Çocuklarımızı Yürekten Tebrik Ediyorum05 Kasım 2021 Cuma 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti