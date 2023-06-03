  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis'e de taşıyacağım

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ve bazı milletvekilleri, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis'e de taşıyacağım

Ziyarette konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerin önemine işaret etti ve “Kıbrıs Türk halkının mesaj vereceği bir seçimdir. Vizyon üzerinden mesaj vereceği bir seçimdir” ifadelerini kullandı. CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, bugüne kadar yazdığı-söylediği sorunları Meclis’e taşıyacağının altını çizdi. Ziyarette, Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt da hazır bulunurken, yaptığı konuşmada ise “Sizin gibi değerli kardeşimizin aday olması çok güzel. İnşallah bu adaylığın sonucu güzel olur” ifadelerini kullandı.

 

ERHÜRMAN: HALK OLARAK BİR MESAJ VERİLMELİDİR 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaret sırasında konuşma gerçekleştirdi ve memlekette çok büyük sıkıntılar bulunduğuna vurgu yaptı. Ekonomik sıkıntıların, herkesin belini bükmeye başladığına dikkat çeken Erhürman, “Eğitimde sıkıntılar var. Memleketin gidişatı hepimizde endişe yaratıyor. Memlekette yeni binalar yapıldığında bizim çocuklarımızın oralardan daire satın alabileceği ihtimali aklımızdan bile geçmiyor. Et fiyatlarıyla ilgili bile yaşadığımız sıkıntılar ortada” ifadelerini kullandı. Ara seçim yapılması sürecini de aktaran Tufan Erhürman, iddialarının 18 milletvekilini 19 yapmak olmadığını belirtti. Erhürman, önümüzdeki ara seçimde bütün yaşananlarla ilgili halk olarak bir mesaj verilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. 

“BU GİDİŞATA DUR DEMEMİZ İÇİN İŞARET SEÇİMİDİR” 
Erhürman, “Sandığa oyumuzu atarken bir şey söylemiş oluyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, ‘bütün yaşananlardan mutluyum, mesudum’ ise, vereceğimiz oyu o yönde belirlememiz lazım. ‘Biz buna layık değiliz’ diyeceksek de oyumuzu vereceğimiz yer başkadır. Bir şeyin artık değişmesi gerektiğini, gidişatın iyi olmadığını, bu bir milletvekilliği seçimi de olsa, bir mesaj verilmesi gerektiğini, değişim buradan başlamalı mesajı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bu seçimin isimler arasında bir seçim olmadığının altını çizen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının mesaj vereceği bir seçimdir. Vizyon üzerinden mesaj vereceği bir seçimdir. Kendi yurdumuzda talebi bile belirleyemez duruma geldik. Ne ev fiyatları, ne araba ne de marketteki fiyatlar, bizim alım gücümüze göre belirlenmiyor artık. Bu gidişata dur dememiz için işaret seçimidir. Bu işaretin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

ÖZUSLU: HERKESİN DERDİ, GAİLEMİZDİR
CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu da yaptığı konuşmada, meslek hayatı boyunca, esnafın da işçinin de emeklinin de sesi-soluğu olmaya çalıştığının altını çizdi. Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edeceğine dikkat çeken Özuslu, “Bu ülkede ve bu dünyada yaşayan herkesin derdi gailemizdir. Çalışanın, üretenin, hukuka uygun davranın yanında olacağız. Kuralsızlık çok büyük felaketlere yol açıyor. Milletvekilliği bir meslek değildir, amaç için seçilirsiniz. Bütün görevler gelip geçicidir. 32 yıllık mesleki birikimimi, bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları, o mecrada da gündeme taşıyacağım” ifadelerini kullandı. 

KURT: İŞÇİYE-EMEKLİYE BİR VERİYORLAR, İKİ ALIYORLAR 
Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yeni bir seçim sürecine girildiğine dikkat çekti. Meclis’e bir vekil seçileceğine işaret eden Kurt, yasaların hızlı geçirilip uygulanması konusuna vurgu yaptı. CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’ya yönelik, “Sizin gibi değerli kardeşimizin aday olması çok güzel. İnşallah bu adaylığın sonucu güzel olur” ifadelerini kullanan Kurt, ülked “başı boşluk” olduğunun altını çizdi. Söz konusu durum sonucunda en büyük sıkıntı çekenin de halk olduğunu söyleyen Kurt, “İşçiye, emekliye bir veriyorlar, denetlenmediği için elimizden iki alınıyor. Meclisimizin denetlenebilir çalışmasına önem verelim. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkürler, başarılar” diye konuştu.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi03 Haziran 2023 Cumartesi 14:00
  • Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket03 Haziran 2023 Cumartesi 13:55
  • Kaldığı Otelde Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti!03 Haziran 2023 Cumartesi 13:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Ölümlü trafik kazaları Avrupa ülkelerine göre 4 katı, ivedilikle tedbir alınmalı03 Haziran 2023 Cumartesi 13:35
  • Guterres’in Kıbrıs’la ilgili raporları hazırlanıyor: Tatar ve Hristodulidis’in tezleri ilk “çarpışma testi” olacak03 Haziran 2023 Cumartesi 13:29
  • Seçim takvimi işliyor: Aday listesine itiraz süresi bugün sona erecek03 Haziran 2023 Cumartesi 13:11
  • Kuşları Koruma Derneği: Kartal gören herkesi iletişime geçmeye çağırıyoruz03 Haziran 2023 Cumartesi 11:06
  • Zorlu Töre, Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' için Ankara'ya gitti03 Haziran 2023 Cumartesi 10:54
  • Özuslu: Öğretmenlerimizin haklı mücadelelerine desteğimiz sürecek03 Haziran 2023 Cumartesi 10:50
  • Ersoy: Rant Planı Yine Meclis Gündeminde!03 Haziran 2023 Cumartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti