Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis'e de taşıyacağım

Ziyarette konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerin önemine işaret etti ve “Kıbrıs Türk halkının mesaj vereceği bir seçimdir. Vizyon üzerinden mesaj vereceği bir seçimdir” ifadelerini kullandı. CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, bugüne kadar yazdığı-söylediği sorunları Meclis’e taşıyacağının altını çizdi. Ziyarette, Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt da hazır bulunurken, yaptığı konuşmada ise “Sizin gibi değerli kardeşimizin aday olması çok güzel. İnşallah bu adaylığın sonucu güzel olur” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: HALK OLARAK BİR MESAJ VERİLMELİDİR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaret sırasında konuşma gerçekleştirdi ve memlekette çok büyük sıkıntılar bulunduğuna vurgu yaptı. Ekonomik sıkıntıların, herkesin belini bükmeye başladığına dikkat çeken Erhürman, “Eğitimde sıkıntılar var. Memleketin gidişatı hepimizde endişe yaratıyor. Memlekette yeni binalar yapıldığında bizim çocuklarımızın oralardan daire satın alabileceği ihtimali aklımızdan bile geçmiyor. Et fiyatlarıyla ilgili bile yaşadığımız sıkıntılar ortada” ifadelerini kullandı. Ara seçim yapılması sürecini de aktaran Tufan Erhürman, iddialarının 18 milletvekilini 19 yapmak olmadığını belirtti. Erhürman, önümüzdeki ara seçimde bütün yaşananlarla ilgili halk olarak bir mesaj verilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

“BU GİDİŞATA DUR DEMEMİZ İÇİN İŞARET SEÇİMİDİR”

Erhürman, “Sandığa oyumuzu atarken bir şey söylemiş oluyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, ‘bütün yaşananlardan mutluyum, mesudum’ ise, vereceğimiz oyu o yönde belirlememiz lazım. ‘Biz buna layık değiliz’ diyeceksek de oyumuzu vereceğimiz yer başkadır. Bir şeyin artık değişmesi gerektiğini, gidişatın iyi olmadığını, bu bir milletvekilliği seçimi de olsa, bir mesaj verilmesi gerektiğini, değişim buradan başlamalı mesajı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bu seçimin isimler arasında bir seçim olmadığının altını çizen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının mesaj vereceği bir seçimdir. Vizyon üzerinden mesaj vereceği bir seçimdir. Kendi yurdumuzda talebi bile belirleyemez duruma geldik. Ne ev fiyatları, ne araba ne de marketteki fiyatlar, bizim alım gücümüze göre belirlenmiyor artık. Bu gidişata dur dememiz için işaret seçimidir. Bu işaretin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: HERKESİN DERDİ, GAİLEMİZDİR

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu da yaptığı konuşmada, meslek hayatı boyunca, esnafın da işçinin de emeklinin de sesi-soluğu olmaya çalıştığının altını çizdi. Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edeceğine dikkat çeken Özuslu, “Bu ülkede ve bu dünyada yaşayan herkesin derdi gailemizdir. Çalışanın, üretenin, hukuka uygun davranın yanında olacağız. Kuralsızlık çok büyük felaketlere yol açıyor. Milletvekilliği bir meslek değildir, amaç için seçilirsiniz. Bütün görevler gelip geçicidir. 32 yıllık mesleki birikimimi, bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları, o mecrada da gündeme taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

KURT: İŞÇİYE-EMEKLİYE BİR VERİYORLAR, İKİ ALIYORLAR

Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yeni bir seçim sürecine girildiğine dikkat çekti. Meclis’e bir vekil seçileceğine işaret eden Kurt, yasaların hızlı geçirilip uygulanması konusuna vurgu yaptı. CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’ya yönelik, “Sizin gibi değerli kardeşimizin aday olması çok güzel. İnşallah bu adaylığın sonucu güzel olur” ifadelerini kullanan Kurt, ülked “başı boşluk” olduğunun altını çizdi. Söz konusu durum sonucunda en büyük sıkıntı çekenin de halk olduğunu söyleyen Kurt, “İşçiye, emekliye bir veriyorlar, denetlenmediği için elimizden iki alınıyor. Meclisimizin denetlenebilir çalışmasına önem verelim. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkürler, başarılar” diye konuştu.